Boaventura “nunca quis ofender”, pede desculpas, Cássio desiste da queixa

O tribunal de Esposende deu por encerrado o processo de difamação que o jogador Cássio tinha movido contra o agente de jogadores César Boaventura. O queixoso e o arguido chegaram a um acordo que terá de ser publicado no Facebook deste último. César Boaventura reconhece que "nunca pretendeu ofender" o ex-guarda-redes do Rio Ave e diz agora ter "a certeza" que este "nunca aceitaria receber dinheiro para prejudicar a sua equipa".

Foi isso mesmo que o advogado do futebolista garantiu, em comunicado enviado às redações.

Depois do jogo entre o Rio Ave e o FC Porto da última época, Boaventura publicou um post no Facebook em que dava a entender que Cássio teria facilitado no primeiro golo dos portistas. No texto do acordo "lamenta" que possa ter dado azo a essa interpretação e pede "desculpa", comprometendo-se a não voltar "a falar dele publicamente".

Cássio desistiu da queixa e do pedido de indemnização.

Durante este julgamento, o jogador Lionn, ex-colega de equipa de Cássio disse sob juramente que César Boaventura o tentou comprar antes de um jogo contra o Benfica. E que fez o mesmo com "Marcelo e Cássio".

Boaventura já desmentiu qualquer tentativa de aliciamento mas Cássio confirmou o testemunho de Lionn num depoimento que fez na Polícia Judiciária.