Tiago Martins é o escolhido para o Braga - Benfica

Não um nem dois ou três, mas todos: o Conselho de Arbitragem da FPF divulgou quais os árbitros que vão apitar a 31.ª jornada da I Liga que arranca esta sexta-feira, com o Rio Ave - FC Porto - esse encontro será ajuizado por Artur Soares Dias. No jogo grande da ronda, o Braga - Benfica (domingo), o escolhido foi Tiago Martins; Rui Costa estará no Sporting - Vitória SC de sábado.

Confira os jogos e os árbitros:

Rio Ave FC-FC Porto

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4º árbitro: Fábio Melo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Bruno Jesus

Santa Clara-Vitória FC

Árbitro: Carlos Xistra

Assistentes: Luciano Maia e Marco Vieira

4º árbitro: Marco Cruz

VAR: Rui Oliveira

AVAR: André Nogueira Dias

Portimonense-CD Feirense

Árbitro: João Capela

Assistentes: Nelson Moniz e Paulo Brás

4º árbitro: Miguel Libório

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

Sporting CP-Vitória SC

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Tiago Costa e Pedro Ricardo Ribeiro

4º árbitro: José Rodrigues

VAR: Vasco Santos

AVAR: Nélson Cunha

CD Aves-Belenenses

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Sérgio Jesus

4º árbitro: João Pinho

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Vieira

GD Chaves-CD Nacional

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Jorge Cruz

4º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Pedro Felisberto

Marítimo-CD Tondela

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Ricardo Santos e Bruno Trindade

4º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nuno Eiras

SC Braga-SL Benfica

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: André Campos e Pedro Mota

4º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: João Pinheiro

AVAR: Bruno Rodrigues

Boavista FC-Moreirense FC

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Venâncio Tomé e Rodrigo Pereira

4º árbitro: João Matos

VAR: Bruno Paixão

AVAR: Rui Cidade