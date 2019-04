A insustentável leveza do desvio

Os miúdos do Olival embelezaram a tarde e fizeram soar os alarmes dos “e se um dia…?”. Depois de uma primeira parte tímida ou estrategicamente austera, a coragem e qualidade dos jogadores de Mário Silva permitiram ao FC Porto passar por cima do Hoffenheim (3-0) e qualificar-se para a final da Youth League, a Liga dos Campeões sub-19 (o Chelsea será o rival). Não deixa de ser sedutor imaginar Romário Baró a tocar e rodar entre rivais no Dragão; ou a sublime canhota de Fábio Vieira a descobrir, no meio da floresta de fardas, as botas dos colegas; ou os Diogos a fechar os caminhos para a baliza de Casillas; ou, finalmente, os pormenores do killer Fábio Silva, o ‘9’ que tem movimentos e ações que surpreendem com tenros 16 anos.

Como essa promessa esbelta de futuro ainda não ameaça aterrar nas ideias de Sérgio Conceição, miremos a equipa principal que esta noite perdeu dois pontos em Vila do Conde. FCP e Rio Ave empataram 2-2 (Brahimi, Borevkovic na própria; Nuno Santos, Ronan).

Às vezes, bastam meros segundos para se perceber onde e como vão acontecer as coisas. Com Brahimi, um tesouro nem sempre compreendido, acontece muitas vezes. Era ele quem se mostrava, ora na esquerda, ora por dentro, ora perto dos defesas a ajudar a sair, ora adiantado a colar o jogo aos homens da frente, para solucionar problemas. E foi assim o um-zero, aos 18’. Herrera recuperou, tocou para Brahimi, pela esquerda, que lançou Otávio pela direita. O argelino desatou a correr e adivinhou onde a bola ia pingar: golo de cabeça. Não é só carteiro, levando as boas novas e os passes que prometem desassosegar os corações, também sabe ler as cartas. E marca golos. São já 13 esta temporada.

O Rio Ave, ousado na proposta de jogo, defendia em 4-4-2, com um bloco até aventureiro, mais subido, nem por isso muito eficaz a cancelar a saída de bola dos dragões. Mas também não tinha medo de jogar, ou tentar, por isso por vezes ficava desequilibrado e destapado, principalmente pelos corredores. É o chamado “ourinho” para os homens da Invicta: espaço para transições.

Conceição lançou Pepe e Corona e sentou Manafá e Soares. A ideia passava por projetar os laterais Militão e Alex Telles, com Danilo, nem sempre, a descer para a saída Lavolpiana. Herrera vigiava tudo, oferecendo linhas de passe e coberturas. Otávio e Brahimi tinham liberdade, homenageando abril. Corona aproximava-se da referência, Marega. O maliano, quanto mais no centro e avançado está, mais sofre. Tecnicamente, já se sabe, tem limitações e nessas regiões da frente exige-se receções perfeitas, rotações especiais e um primeiro toque de alto gabarito. Por isto tudo, engasga o futebol do FCP.

Do outro lado, Gabrielzinho começou com pedalada e, enganando Felipe bem enganado, deixou logo Bruno Moreira em boa posição para inaugurar o marcador. Nada feito. Depois, Militão foi acertando e ganhou quase todos os duelos. Gelson Dala também ia revelando pouca vergonha com a bola nos pés. Tarantini, quando tinha homens por perto, serenava as coisas. Felipe Augusto confirmava, aqui e ali, o toque de bola que convenceu o empresário de Cristiano Ronaldo. Rúben Semedo ia mostrando dimensão e tranquilidade. Há qualidade neste Rio Ave, que até criou alguns problemas aos dragões, chegando com perigo lá à frente, mas sem bola tem muitos problemas.

Quatro minutos depois do cabeceamento certeiro de Brahimi, o FCP voltou a marcar. Desta vez, após lançamento lateral e alguns ressaltos na área, Marega chutou e Borevkovic desviou, 2-0. Apesar deste infortúnio, o defesa croata, de 21 anos, teria um momento espectacular na segunda parte, ao cortar um lance em que Brahimi ia isolado.

Antes do intervalo, Marega, isolado, chutou fraco com a canhota, depois de Brahimi o deixar na cara de Léo Jardim. O argelino também teve uma bela oportunidade, em que tentou dar numa de Henry, tentando colocar em jeito, mas saiu fraco.

O FCP parece viver melhor em jogos de transições, duelos constantes e velocidade. Quando está montado, a defender organizado, parece não ser tão agressivo perante quem sai, uma ou outra vez, com qualidade e bola no pé. Mas depois, quando pode sair, morde como poucos e foi assim que deixou desatinada a defesa do Rio Ave, que aproximava os laterais dos centrais e deixava os corredores com muito espaço e tempo para ataques rápidos venenosos.

Na segunda parte parecia um FCP em 4-3-3, com Otávio a ‘10’, Corona na direita e Brahimi na esquerda. Mas o desenho torna a conversa indiferente quando a rotação diminui. Os rapazes de azul deram espaço ao Rio Ave, deixaram o adversário acreditar. E os de Vila do Conde, apesar de alguns momentos mornos, acreditaram.

Tudo começou com Bruno Moreira, que falhou, sozinho, de cabeça já muito perto de Iker Casillas. A bola saiu por cima e ele não acreditava. Felipe Augusto, de longe, chutou à barra. Os avisos estavam dados. Os visitantes, embora tenham tido dois lances na cara do guarda-redes por Brahimi e Corona, pareciam querer controlar mais do que morder, e matar o jogo. A seguir, foi Nuno Santos a tentar. Estava a afinar.

Já sem Brahimi em campo, que dera lugar a Manafá (75’), o descalabro teve lugar. Gelson Dala descobriu o extremo e o canhoto, com toda a calma do mundo, picou por cima de Casillas, 1-2. Cinco minutos depois, o empate chegou. Ronan chutou, a bola ia para fora, mas desviou em Alex Telles, inventando um caprichoso chapéu ao guarda-redes espanhol, 2-2. Sérgio Conceição estava de boca aberta, como quem perguntava “o que se passa?”. Os futebolistas estavam ansiosos. Os da casa preparavam-se para somar o sétimo ponto nos últimos três jogos.

Apito final (não antes de uma expulsão para o Rio Ave e livre perigoso para Soares). O treinador dos dragões avisara antes do jogo: há cada vez menos tempo para corrigir escorregadelas. E foi o que aconteceu. Agora, com este ponto na mochila, o FC Porto tem de esperar pelo Sp. Braga-Benfica para medir os reais danos deste empate.

Depois, sim, saberemos quão insustentável foi o leve desvio no 2-2. Ou do que retira Brahimi de campo.