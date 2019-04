Conceição: “Inexplicável da nossa parte. Oferecemos o primeiro golo”

Inexplicável

“É ingrato, é ingrato, o que aconteceu hoje, sinceramente. Mas os culpados somos nós, começando por mim. Não é possível estar a ganhar por 2-0, sendo possível fazer três e quatro-zero, e oferecermos o primeiro golo. O segundo golo foi um ressalto, de sorte. Inexplicável da nossa parte. Não há que meter a cabeça em baixo, há que assumir as responsabilidades, sou o primeiro a assumir. Estamos frustrados. Não merecíamos isto até aos 75’, mas depois acho que merecemos o que aconteceu.”

Desculpas?

“Os adeptos querem lá saber das desculpas, querem ganhar, como eu. Não aconteceu, não há que dizer nada agora. É assumir responsabilidade.”

Substituições

“[Podia ter mexido] de outra forma como? O Brahimi estava com alguma fadiga. Ele diz que não, mas estava. Não pela expressão dele a sair... Entretanto, o Corona, vocês sabem, anda a jogar há algum tempo algo limitado. E o Bruno Costa, numa altura em que estávamos a ganhar, para o lugar do Otávio, que também estava com algum desgaste. Queríamos deixar Marega no jogo, pelo lado esquerdo, com o Tiquinho na frente, nos minutos finais. Foram as substituições que achei necessárias. Não só para conservar a vitória, mas para ir à procura do terceiro golo.”

Assobios

“Assobiem-me a mim. Se não fizer o meu trabalho, eu vou-me embora no final da época, não há problema. Sou eu o líder da equipa, sou eu que meto os jogadores a jogar, sou eu que os treino. Acontece algo negativo, é o treinador que paga. Eu assumo essa responsabilidade. Eu agarro as minhas malas e vou-me embora, não há problema absolutamente nenhum. (...) ”