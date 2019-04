Luís Castro: "Existe uma falta que não foi marcada e na sequência da jogada sofremos golo. E isso destabilizou a equipa"

Golo polémico

“Existe uma falta que não foi marcada e na sequência da jogada sofremos golo. E isso destabilizou a equipa. Depois conseguimos recuperar, entrámos fortes na 2.ª parte, mas o Sporting faz logo o 2-0 e a partir daí passámos dificuldades. Nos últimos minutos voltámos a ser perigosos, tivemos oportunidades para reduzir, mas esta noite não conseguimos o que procurávamos”

Vitória justa do Sporting

“O Sporting foi superior a nós e o resultado não merece discussão. É um campo muito difícil. Mas estivemos sempre competitivos. Abordámos o jogo com o Rochinha na frente para atacar com largura e profundidade, com o apoio do Ola John e do Davidson. Definimos às vezes bem, outras nem tanto e depois colocámos o Guedes para dar novas dinâmicas à equipa. Queríamos mais deste jogo”

Fica difícil o 5.º lugar?

“O Moreirense e o Belenenses ainda não jogaram, não sei se este resultado hipoteca a possibilidade de chegar ao 5.º lugar. Mas vamos lutar muito para lá chegar, vamos lutar até ao limite das nossas capacidades”