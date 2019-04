A águia voa ou caminhará sobre o arame em Braga, sem olhar para baixo

O emblema da Luz tem pela frente, já este domingo, aquele que será em teoria o maior obstáculo à conquista do título de campeão, e a margem de erro será aquela que FC Porto lhe deixar esta sexta-feira em Vila do Conde. Tão simples quanto isso.

O mais provável, se olharmos para a fiabilidade de ambos os conjuntos quando em ação do lado de cá da fronteira, é que a margem não seja maior que zero. Ou seja, os encarnados dificilmente terão rede para evitar que uma eventual queda seja fatal da Pedreira. Um Sporting de Braga ainda a pensar no terceiro lugar e na entrada direta na Liga Europa faz disparar ainda o nível de exigência para os lisboetas.

A equipa de Bruno Lage tem pela frente um jogo de alta tensão, e até pode olhar, como exemplo e até preparação, para as dificuldades que os próprios dragões sentiram no final de março, quando aí venceram por 3-2. O conjunto de Sérgio Conceição foi obrigado a recuperar duas vezes de desvantagem, e beneficiou, de certa forma, da ingenuidade dos defesas contrários na sua própria área, ao atacarem a bola sem cautelas perante a determinação portista em lutar e atacar todas as que não têm ainda dono (ou têm donos frágeis).

O QUE VALE O 6-0 AO MARÍTIMO?

O emblema da Luz respondeu à exibição cinzenta em Frankfurt, onde foi incapaz de segurar a vantagem de um 4-2 em casa e ficou eliminado da Liga Europa – um reflexo do que tinha acontecido também em Alvalade, na Taça de Portugal, frente ao Sporting, depois do tal 2-1 à maior – com seis golos sem resposta ao Marítimo.

Na Alemanha, tal como em Alvalade, serve eventualmente de atenuante a alteração do 11, com a recuperação de Jardel e Fejsa, outrora fundamentais, mas hoje corpos estranhos e sem ritmo num novo modelo que privilegia o passe e as triangulações. Bruno Lage criou o slogan de que «todos contam», lembrou várias vezes que não deixa cair ninguém e as mudanças sempre surgiram no contexto de fazer descansar um ou outro mais influente para a prioritária Liga, só que o rendimento baixou de forma considerável, ainda mais em ambientes hostis, onde se tornou mais complicado esconder as deficiências.

Com Florentino cada vez mais integrado nos processos defensivo e ofensivo – muito concentrado em termos posicionais, o que potencia ainda mais a sua capacidade de desarme, e apostado em simplificar ao máximo a saída para a transição na altura do passe –, e Rafa de regresso após castigo, Lage volta a ter o seu melhor fato para enfrentar mais uma final, talvez a mais exigente. É verdade que a equipa e sobretudo Grimaldo sintam saudades das aberturas de ângulo para a esquerda do lesionado Gabriel, que ganha segundos e espaço preciosos na construção, mas aí pouco há a fazer. Taarabt, que poderá de certa forma fazer esquecer o brasileiro na assertividade do passe, Gedson, um bom intérprete da pressão alta e do transporte de bola, Jonas, sempre à espreita de momentos de finalização, e até Cervi, moralizado com o bis aos madeirenses, propõem soluções diferentes para mudar o plano de jogo, se necessário.

NurPhoto

O único senão, e num momento em que João Félix parece disposto a ganhar a aposta de golos marcados feita com o treinador, parece ser a pontaria de Seferovic. O ponta de lança suíço desperdiçou inúmeras oportunidades frente aos madeirenses, e todos terão de concordar que não é momento para crises de confiança.

ENTRE A RACIONALIDADE A PERSPETIVA DE VINGANÇA

O contexto é diferente daquele que deu o tom ao Sp. Braga-FC Porto do final do mês passado. Na altura, os arsenalistas ainda estavam na luta pelo título e à frente do Sporting – se o primeiro objetivo falhasse, como falhou, havia a corrida pelo terceiro lugar. Contudo, a partir daí, tudo se alterou.

O título esfumou-se depois desse 2-3 final, que também colocou os leões em terceiro, face à vantagem no confronto direto. O desaire seguinte, em Moreira de Cónegos, acentuou as consequências da derrota anterior.

Dois triunfos seguidos validam uma certa retoma em termos emocionais, e o 3º lugar, que garante entrada direta na fase de grupos da Liga Europa, ainda não está atribuído, embora os leões precisem de perder mais pontos do que os do clássico – que será talvez a melhor aposta dos arsenalistas até final –, na última jornada, no Dragão.

Haverá ainda, certamente, a tentativa de «vingança» do 6-2 registado na primeira volta, na Luz, ainda com Rui Vitória no banco dos encarnados. A ansiedade poderá ser menor, pela ausência do peso da luta pelo título, mas ganhar continua a ser importante também para os da casa.

Abel Ferreira poderá ter de volta Dyego Sousa, o seu melhor marcador com 19 golos, 14 no campeonato. O avançado passou por problemas físicos, falhou o jogo na Feira e vive ainda a maior seca de golos da carreira no principal escalão português – não marca há oito encontros, tendo festejado pela última vez a 10 de fevereiro, no 2-1 frente ao Desportivo de Chaves –, no entanto é um autêntico predador de área e, se estiver a cem por cento ou perto disso, deverá ser nome incontornável do encontro. Se o técnico não poder contar com o internacional português, tem os habituais quatro nomes para distribuir pelo terreno, ou mesmo salvaguardar algum para o decorrer da partida: Paulinho, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Fransérgio.

Aliás, com a recente aposta num duplo-pivot de contenção a meio-campo, formado por Claudemir e Palhinha, o processo ofensivo, muito rígido nos últimos tempos, ainda está mais dependente dos alas, que procuram muito o jogo interior estendendo-o até perto da baliza, e de alguma criatividade no ataque, com Fransérgio a surgir mais perto do ponta de lança, mas com liberdade para apoiar a zona intermediária sempre que necessário. O plano será este, embora possa ter variantes a pensar no rival: no processo defensivo, por exemplo, as subidas de Grimaldo e as movimentações de João Félix poderão originar alterações pontuais.

O QUE SE PODE LER DAS ESTATÍSTICAS

O Benfica parte para o jogo de Braga com o melhor ataque, já com 87 golos marcados, bem acima do segundo melhor registo, o do FC Porto, com 62. Os arsenalistas apresentam-se com 51, menos 9 do que o Sporting, terceiro neste ranking.

No que diz respeito à melhor defesa, os dragões não têm rival, com 17 apenas sofridos. As águias vão aqui no segundo posto, com 26. Sporting de Braga e Vitória de Guimarães têm 28, menos um do que os leões.

NurPhoto/Getty

O peso das bolas paradas ofensivas é superior nos visitados. Quinze golos em 51 valem 29 por cento, perante os 21 em 87, que se arredondam para 24 pontos percentuais, nos forasteiros.

A vantagem do Benfica é válida para praticamente todos os parâmetros ofensivos: 57% contra 51% na posse de bola, 82%-78% na eficácia do passe, 55%-50% na eficácia nos duelos aéreos, 17-14 remates por partida, dos quais 7 contra 5 enquadrados, 8-6 em dribles conseguidos, e 7-5 em cantos.

Noutros dados igualmente recolhidos pelo Whoscored, conseguimos ler que os dois rivais de domingo, apesar de alguns pontos de contacto, como a posse de bola e o querer dominar os encontros no meio-campo do rival, assentam em ideias diferentes e até, de certa forma, contraditórias: um Sporting de Braga a partir de um processo defensivo forte, preocupado em anular o outro lado, mais criativo e dinâmico no ataque, como deverá ser aquele que representará o Benfica. Isto num grau zero da questão, ao qual se acrescentam as excelentes individualidades no ataque dos arsenalistas, já referidas, e também a competência defensiva que, por exemplo, Ferro, Samaris e Florentino acrescentaram aos encarnados na era Lage.

Os restantes dados mostram apetência pelo jogo interior (superior até nos minhotos), e com as alas a apresentar o mesmo peso entre si, força de conjuntos equilibrados e que também apostam na largura. Dentro desse equilíbrio é possível perceber uma ligeira superioridade do lado esquerdo nos bracarenses, por culpa da verticalidade e capacidade no cruzamento de Sequeira (sentiu problemas físicos durante a semana, tal como Marcelo Goiano e o já referido Dyego Sousa) – uma das armas a ter em atenção do lado dos visitantes –, e da direita nos encarnados, onde João Félix muitas vezes se junta a Pizzi e a André Almeida.

Carlos Rodrigues

Há maior presença média ainda do Benfica no último terço dos rivais (31%-29%) e também uma maior capacidade de finalização dentro da grande área (68%-66%).

HISTÓRICO FAVORÁVEL AO CANDIDATO

Antes do pontapé de saída, o Benfica compraria qualquer um dos resultados dos últimos três anos, na Liga. Na última temporada, venceu por 3-1, com golos de Toto Salvio, Jonas e Jiménez, contra um de Paulinho, e nas anteriores por 1-0, através de um remate certeiro de Mitroglou, e 0-2, em 2015-16, quando Pizzi e Lisandro López arrumaram a questão nos primeiros 11 minutos.

Na soma de todos os encontros em Braga para a Liga, a vantagem continua a ser das águias, com 34 triunfos, 16 empates e apenas 11 derrotas perante o conjunto da casa. 104 golos marcados contra 62 sofridos.

O último triunfo dos arsenalistas data de 2014-15. Éder e Salvador Agra reagiram da melhor forma a uma entrada forte do Benfica, que viu Talisca marcar logo aos 2 minutos. A partida dizia respeito à 8ª jornada de uma liga que seria vencida pelos encarnados, dando origem ao bicampeonato.

Mais decisivo é o golo de Mitroglou em 2016-17, a dez minutos do fim, ao garantir a magra vitória por 1-0. A acontecer, o empate teria dado liderança, à 22ª jornada, ao FC Porto, que tinha goleado o Tondela dois dias antes (4-0), e complicaria certamente a corrida ao tetra por parte da equipa de Rui Vitória.

É um dos jogos do título, não há dúvida. O Sporting de Braga continua um adversário perigoso, e o Benfica, sempre que veste o melhor fato, tem mostrado capacidade para superar os desafios à sua frente, pese um ou outro percalço, como o juntar do empate em casa com o Belenenses (depois de estar a vencer por 2-0) ao triunfo moralizador no Dragão, num dos encontros em que voou mais alto.

Não terá rede, e está proibido de olhar para baixo. Ou voa novamente, ou será preciso manter o equilíbrio na Pedreira.