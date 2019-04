Abel Ferreira: "Faltou-nos na 2.ª parte continuar com a mesma coragem para defender com bola, com a mesma identidade"

Faltou bola na 2.ª parte

“O que era determinante para este jogo era o corpo e a mente estarem em harmonia. Era fundamental. O segredo na 1.ª parte foi ter bola: a única maneira de defender este tipo de equipas, com muita qualidade coletiva e individual, é ficar com bola. Na 1.ª parte conseguimos pressionar, criar dificuldades ao nosso adversário, com uma circulação dinâmica. Conseguimos fazer um golo e podíamos fazer mais. Na 2.ª parte faltou-nos isso, faltou-nos ter bola. Sabíamos que o nosso adversário, pela grandeza que tem, que nos ia empurrar, mas se virem os golos… não queria falar disto mas é o 5.º penálti contra os grandes. Faltou-nos continuar com a mesma coragem para defender com bola, com a mesma identidade. Os jogadores sabem fazê-lo”

Benfica

“O adversário quando se apanhou em vantagem fechou linhas, passou a jogar em transição, saídas com critério e isso foi a grande diferença. O nosso adversário coloca-se na frente com dois penáltis e depois é uma equipa que sai muito bem em transição. Terceiro golo mata a vontade de irmos atrás do resultado”

3.º lugar

“É difícil, vamos lutar mas fica difícil”