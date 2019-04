Rafa de regresso no Benfica e Dyego Sousa começa no banco do Sp. Braga

Rafa é novidade no onze do Benfica que este domingo viaja até Braga, para um encontro fulcral para ambas as equipas. Do lado da equipa da casa, Dyego Sousa começa no banco, com Abel Ferreira a apostar uma vez mais em Paulinho e Fransérgio na frente de ataque.

Onze do Sp. Braga: Tiago Sá; Esgaio, Bruno Viana, Pablo e Murilo; Horta, Palhinha, Claudemir e Wilson Eduardo; Fransérgio e Paulinho

Onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Florentino, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic.

Acompanhe o Sp. Braga - Benfica aqui na Tribuna, a partir das 17h30.