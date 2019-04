"Já tinha tido o sabor de ganhar uma Champions como jogador e agora ser campeão europeu como treinador dos sub-19 não podia ser melhor"

A final frente ao Chelsea (3-1)

"Muito feliz. Gostamos muito de ganhar. Tive o privilégio de estar neste clube numa fase em que ganhámos coisas muito importantes no futebol nacional e europeu. Já tinha tido o sabor de ganhar uma Champions como jogador e agora ser campeão europeu na primeira época como treinador dos sub-19 não podia ser melhor. Tenho de partilhar esta vitória, é de todos, de uma estrutura, de um clube. Quando muito se duvida da qualidade da formação do FC Porto, hoje mostrámos que estamos vivos."

O futuro

"Queremos que estes jogadores cresçam e possam dar o contributo às nossas equipas profissionais. Os treinadores Rui Barros e Sérgio Conceição foram importantes nesta caminhada. Acima de tudo, o FC Porto está de parabéns. Materializámos o bom trabalho com a vitória na Youth League. É bom para todos os escalões da nossa formação."

A confiança da equipa foi o segredo

"É a minha forma de estar nesta profissão. No ano em que ganhámos a Champions, havia equipas com valores superiores, no ano da taça UEFA igualmente, mas com o nosso acreditar conseguimos vencer. Tem sido esse o nosso sucesso, acreditarmos em nós próprios, foi isso que transmiti desde o início. Se acreditássemos em nós, éramos capazes. E fomos. A atmosfera que se sentiu aqui foi evidente e culminou com esta grande vitória, não só destes jogadores mas também daqueles que ficaram em Portugal. O clube está num dia histórico novamente. É o que queremos, fazer história. Fizemo-lo no nosso clube e no nosso país, fomos os primeiros a consegui-lo."