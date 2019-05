Aqui estão os árbitros para o Benfica - Portimonense e FC Porto - Aves

No momento em que o campeonato entra na reta final e a tensão aumenta - e as fugas de informação acontecem - o Conselho de Arbitragem tem decidido divulgar os nomes dos árbitros com relativa antecedência.

Então, para a 32.ª jornada, o CA decidiu que Artur Soares Dias fosse o juiz do Benfica - Portimonense, Hugo Miguel do FC Porto - Aves, e João Capela do Belenenses SAD - Sporting.

Moreirense FC-Rio Ave FC

Árbitro: João Malheiro Pinto

Assistentes: Pedro Felisberto e Ricardo Luz

4º árbitro: Joel Vale

VAR: Bruno Paixão

AVAR: Paulo Ramos

Marítimo M.-SC Braga

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Tiago Leandro e Nélson Cunha

4º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Nuno Almeida

AVAR: Rodrigo Pereira

CD Feirense-GD Chaves

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Paulo Vieira e Jorge Fernandes

4º árbitro: João Matos

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

SL Benfica-Portimonense SC

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Inácio Pereira

4º árbitro: João Pinho

VAR: Luís Godinho

AVAR: Valter Rufo

FC Porto-CD Aves

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ricardo Santos

4º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Vasco Santos

AVAR: Bruno Trindade

CD-Tondela-CD Santa Clara

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Rodrigues e Nuno Eiras

4º árbitro: Albano Correia

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Venâncio Tomé

Belenenses SAD-Sporting CP

Árbitro: João Capela

Assistentes: Nélson Moniz e Paulo Brás

4º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Pedro Ricardo Ribeiro

Vitória SC-CD Nacional

Árbitro: Jorge Sousa

Assistentes: Nuno Manso e Tiago Mota

4º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Rui Oliveira

AVAR: André Nogueira Dias

Vitória FC-Boavista FC

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Paulo Soares e Sérgio Jesus

4º árbitro: João Bento

VAR: Rui Costa

AVAR: Tiago Costa