Bruno Lage

"Foi um jogo muito difícil como estávamos à espera. Esta equipa do Portimonense tem uma dinâmica muito forte. Os três homens da frente, hoje sem Jackson, apresentaram uma dinâmica muito forte. Tem um jogador que, de alguma forma, equilibrou o jogo na primeira parte, que foi o Paulinho. O jogo ficou equilibrado. O Portimonense teve de correr muito na primeira parte para nos tentar bloquear. Naquilo que eu vi, foi uma primeira parte equilibrada, tivemos algumas oportunidades de golo e o Portimonense também. Uma segunda parte diferente, que começa com o golo do Portimonense. A partir daí, é tudo nosso."

"A partir do golo, foi uma exibição fantástica. Criámos muitas oportunidades de golo porque, de alguma forma, o nosso posicionamento assim o favorece. Oferecemos ao nosso adversário um ou outro espaço para transições. Foi uma reação muito, muito positiva, de campeão. Seguimos em frente para nova final, dentro de uma semana, com o Rio Ave."

António Folha

"Jogo bastante difícil, apesar de achar que a minha equipa fez um excelente jogo. Jogar neste estádio, com um Benfica a poder ser campeão e demonstrar a qualidade de jogo e oportunidades que tivemos, acho que os meus jogadores têm de estar contentes. (...) Obviamente que, depois de levarmos o segundo golo, a equipa, animicamente, caiu um bocado. A partir daí, o jogo acaba e o Benfica ganha. Mas, até aí, foi um jogo com duas equipas de qualidade, processos identificados, ideia de jogo bem vincada e isso deixa-me satisfeito."