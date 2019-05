Não duvidar e cuspir fogo no autocarro foi o caminho

Há exatamente 70 anos, o avião que levava a bordo uma das equipas mais especiais da história do futebol despenhou-se, roubando a vida a futebolistas, treinadores, diretores, staff e jornalistas. O Grande Torino morreu jovem, vencedor, sedutor. Essa tragédia, que mudou o calcio e a sua eternidade, serviu para amolecer a Itália do pós-Segunda Guerra e também, segundo alguns textos, esfarelar a amargura entre clubes. Nas últimas horas, o futebol português também viveu o seu terramoto, quando o coração de Iker Casillas decidiu pregar-lhe uma partida. Viveram-se momentos de harmonia e respeito entre clubes, algo que está longe de ser normalidade, com mensagens que chegavam de todo o lado, comprovando a grandeza do espanhol. Há esperança.

E esperança é uma palavra importante neste contexto, já que o FCP teria de fazer o seu trabalho após a vitória do Benfica frente ao Portimonense, na Luz.

A equipa de Augusto Inácio, que somou sete vitórias desde 20 de janeiro, apresentava-se como o humilde trabalhador, que, paciente e rigoroso, esperaria a sua vez para ser feliz. Era um 5-4-1, menos compacto do que deveria ser, mas, nem que seja pela aglomeração de jogadores, sempre complicado de penetrar. Era, se quisermos ir buscar uma franja da nomenclatura desta era do século XXI, um autocarro.

O FCP de Sérgio Conceição estaria em 4-4-2, com Marega e Soares na frente, com Corona (grande jogo) e Brahimi a tratarem de encontrar espaços e a dupla Herrera-Danilo a cuidar das burocracias aborrecidas, controlando timings e com o mapa do tesouro na mão, escolhendo o que cada jogada pedia. Pepe ficava no banco, empurrando para o centro da defesa Éder Militão, que assinaria mais uma bela exibição. A paciência, que poderia escassear depois do empate surpreendente com Rio Ave, seria chave.

Sentido único.

O autocarro é eficaz… até deixar de o ser, não é verdade? Ora bem, o FCP ia batendo à porta, tentando abrir o campo, colocando homens a pisar a linha de cal, e carregava nos cruzamentos. Pedia-se algum urgência para mover o adversário, mas Brahimi, algo muito digno dos craques, segurava mais tempo a bola. Quem sabe para escolher bem, quem sabe para atrair o rival. Seja como for, dá gosto quando o argelino pega na bola.

O autocarro do Aves estava com o travão de mão metido, por isso raramente saía em contra-ataque. Luis Fariña mostrava qualidade, mas a ideia para este jogo não estava para frescuras, por isso sentiu-se desacompanhado quando olhava para a frente. Uma vez, antes do intervalo, arrancou, fintou um, dois, três, mas ainda faltavam muitos metros pela frente e não tinha ninguém para dar a bola. Desencorajado, perdeu a bola. No final, deixaria uma reflexão interessante, falando sobre o novo papel, mais recuado, que lhe permite ter mais jogo e mais bola. Derley tentava segurar a bola quando podia, mas era rapidamente abafado.

O golo chegou de cruzamento, pela esquerda, saído da canhota de Alex Telles. O brasileiro colocou a bola nas costas da defesa do Aves, onde apareceu Corona, à vontade, para cabecear para o um-zero. Por volta da meia hora, quando os visitantes continuavam no buraco, o marcador já falava num dois-zero, cortesia de um penálti marcado por Tiquinho Soares (Jorge Fellipe meteu o braço na bola).

Os dragões deixaram entrar no relvado a paciência. Já não era urgente atacar. Herrera, como é hábito, ia controlando as operações, carimbando as vontades alheias. O Aves aproveitou para sair da toca, passando alguns momentos no meio-campo rival.

Inácio, para o segundo tempo, investiu num 4-5-1, tirando um defesa e lançando Braga, um médio experiente. Derley, que é muito interessante a jogar de costas para a baliza, foi o primeiro a disparar à baliza, logo a abrir este segundo tempo. Fariña ganhou espaço, descobriu Rodrigo Soares na direita, que tocou mais à frente para o ex-avançado do Benfica. Derley tinha muito pouco ângulo, mas este tipo de ações às vezes tem a ver com marcar o tom, anunciar ao mundo que querem algo diferente.

Os cerca de 40 mil adeptos teriam outros 45 minutos mornos. Brahimi, respondendo aos anseios de quem gosta do futebol estético, assinou uma receção-rotação, deixando um rival para trás, como quem não tem articulações, ou joelhos, ou tornozelos; enfim, classe. O remate, de longe, saiu torto.

Os outros dois golos do FCP surgiram aos 68’ e 70’. Manafá estreou-se a marcar pelos dragões, depois de um ressalto na área; o outro pertenceu ao killer Soares, mas a coroa, e desculpem a insistência, pertence a Brahimi. O argelino, quem sabe a homenagear Madjer, tocou uma bola comprida de calcanhar, no ar, para trás, para Soares fazer o quatro-zero. Uma maravilha.

Otávio e Óliver, dois bons trunfos para contribuírem para o recorde de passes completos, entraram e prometiam mais qualidade para o jogo, mas o trabalho estava feito, não haveria muitos mais capítulos a juntar a esta história. Apenas um: Aboubakar voltou aos relvados e sacou uma grande ovação. O camaronês não jogava desde setembro.

Apito final no Dragão, que, depois de uma exibição sólida, continua a perseguição ao maior rival. A esperança dos homens da Invicta mantém-se, a dois pontos da liderança. “Estamos fortes por ele”, garantiu no final Corona, quando questionado sobre Casillas. Já Fariña, que debateria a justiça do resultado gordo, desejou “força” a Iker em nome do plantel do Desportivo das Aves.

Lá está, esperança.