“Neste tipo de situações não há clubes, não há nada. Existem pessoas. Para além do grande campeão, o Iker é também um excelente ser humano”

Sérgio Conceição, FC Porto

Semana difícil

"Era sempre um jogo difícil. Não podemos esquecer que a partir do momento que o Inácio pegou na equipa ainda nao tinha perdido fora. É uma equipa que sabe bem o que quer dentro do campo, mete muita gente atrás da linha da bola. Não fica fácil se não houver entusiasmo, alegria, prazer, se não houver uma dinâmica forte no que é a circulação de bola. Os jogadores estão de parabéns. Foi uma semana difícil. Esta vitória também é do Iker, a quem mandamos um abraço. Estamos todos juntos."

Casillas

"Neste tipo de situações não há clubes, não há nada. Existem pessoas. Uma pessoa que teve um problema grave. Obviamente que nós, que estamos todos os dias com ele já há dois anos, sentimos muito. Para além do grande campeão e grande jogador, é também um excelente ser humano."

Aboubakar

"É importante, por aquilo que foi o sacrifício dele. Também pelo jogador que foi só o melhor marcador do FC Porto em todas as competições. Isso é bem significativo. Eu acho que é importante para ele, para o grupo. É um jogador muito acarinhado no balneário. Estamos todos, sinceramente, muito contentes com o regresso dele. Obviamente que a forma ideal há de surgir com o tempo, mas é absolutamente normal. O mais importante foram os minutos que teve hoje.

Título

"Temos de fazer o nosso trabalho, focar-nos no que temos de fazer. Há seis pontos em disputa e vamos tentar ganhá-los. O campeonato vai até ao fim. Temos de dar resposta positiva, no sentido de olhar para esses dois jogos com foco total, sem pensar nos outros."

Augusto Inácio, Desportivo das Aves

Sistema

"Viemos com o mesmo sistema, com jogadores diferentes. A dinâmica perdeu-se um bocadinho, porque são jogadores que estão mais habituados a jogar uns com os outros. Disse aos jogadores, antes do jogo, que estava muito orgulhoso do trabalho que eles têm feito."

União

"O FC Porto foi mais forte, marcou quatro golos, um ou outro golo um pouco facilitado por nós, mas assumo a derrota. Se alguém quiser criticar a equipa, critiquem o Augusto Inácio. Estes jogadores merecem o apoio desta gente da Vila das Aves. E perdemos 4-0 e apoiaram a equipa, estão com a equipa, estamos unidos"