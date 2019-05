Tecnologia da Linha de Golo em estudo na Liga. "Por um jogo mais limpo e claro", defende Pedro Proença ao Expresso

O presidente da Liga Portugal avança ao Expresso que a Goal Line Technology (GLT) é um projeto que está em estudo na Liga, após os clubes terem“ revelado interesse em contar com esta tecnologia”, em janeiro último, na Cimeira dos Presidentes, mas sem precisar a nova ferramenta irá entrar em campo na próxima época. “Para já, estamos apenas a analisar a sua viabilidade. Claro que gostaríamos de ter esta tecnologia nos nossos campeonatos profissionais, seria mais um passo em frente”, garante Pedro Proença.

Ao contrário do polémico VAR, o líder do organismo de clubes refere que o GLT é “unicamente tecnologia” ao serviço do futebol. “Todas as ferramentas que possam contribuir para um jogo mais limpo e claro, serão sempre importantes para nós”, diz o antigo árbitro internacional, afirmando, no entanto, que “há equilíbrios que devem existir”, razão pela qual o estudo ainda não está concluído, “apesar da enorme pertinência da tecnologia da linha de golo”.

A três jornadas do final da época e numa altura em que a arbitragem e o VAR voltam a estar sob fogo cruzado, Pedro Proença lembra que é um adepto das novas tecnologias desde a primeira hora. “Temos estado disponíveis, como é público, para apoiar a implementação do VAR, que consideramos uma ferramenta muito importante e que pode ajudar o futebol”, frisa. Embora não comente a contestação ou casos concretos de eventuais decisões erradas or parte do VAR, Proença, alerta que se Portugal foi dos primeiros países a a adoptar esta ferramenta, também não pode deixar de dizer “que este produto é premium e, como tal, deve ter toda a qualidade a ele associada”.

“Na fase de implementação os lapsos são normais e aceitáveis, mas depois há que passar à fase seguinte da evolução e tornar o VAR uma ferramenta que acrescenta valor à competição”, critica sem nomear destinatários.

A advertência surge na semana em que o FC Porto apontaram “erros crassos das equipas de arbitragem nos jogos Rio Ave-FC Porto e Sp. Braga-Benfica”, acrescentando ainda que a jornada 31 foi uma “farsa”. Na sequência de críticas à arbitragem no último fim de semana, o Conselho de Disciplina da FPF abriu processos disciplinares a FC Porto e Sporting de Braga, processo que será avaliado pela Comissão de Instrutores da LPFP.

Entre as vozes mais duras em relação à atuação do videoárbitro conta-se a de António Salvador, que na Cimeira dos Presidentes, em Braga, lamentou que Portugal, pioneiro ma introdução do VAR na Europa, ao contrário de outros países que se foram adaptando e acrescentando novas tecnologias para“ trazer verdade desportiva”, tenha ficado parado.

Refira-se que o presidente do Sporting de Braga é um dos defensores da tecnologia de linha de golo. Apesar de reconhecer que as novas tecnologias têm um custo avultado, Salvador preconiza que a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de clubes têm que resolver a situação para dar mais credibilidade ao jogo.

“Não adianta andar a distribuir dinheiro pelos clubes e depois dizem que não implementam estas ferramentas porque há estádios que não têm condições para isso. [Esses clubes] em vez de fazerem contratações, façam essas obras”, disse em janeiro último.