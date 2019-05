Marcel Keizer

Duas equipas que queriam jogar

"Foi um jogo diferente depois do cartão vermelho, mas era um bom ataque do Sporting... A minha equipa esteve muito bem. O resultado é este, no futebol é sempre assim, mas havia duas equipas em campo que queriam jogar, que queriam pressionar bem. Estivemos bem a marcar, foi um bom resultado."

9.a vitória

"Queremos melhorar, fazer bem. A equipa pressiona sempre, eles gostam e desfrutam do jogo. No ataque, toda a gente deu golos aos outros. Não pensam neles próprios. É um feito para a equipa."

Um regresso

"Bas Dost marcou, depois de dois minutos em campo, foi muito bom. Precisamos dele. Mas temos de ter cuidado, ele precisa de treinar mais, está num programa diferente. Veremos a próxima semana…"

Jamor

"É bom, está bem. Posso imaginar aqui a final. Veremos o que acontece nesse dia…"

Tiago Teixeira, adjunto de Silas

Expulsão de Muriel

"É daqueles jogos que é complicado dizer alguma coisa. Entrámos bem, claro que planeámos toda a semana para jogar com 11. Mas, muitas vezes, temos de adaptar-nos a este tipo de situações. Fomos para o intervalo em desvantagem, tentámos corrigir algumas coisas, mas não correu da melhor forma. Continuamos orgulhosos dos jogadores que temos"

O acerto alheio

"Tivemos uma fase positiva no início. Acontece que, contra uma equipa como o Sporting, os erros são aproveitados de outra maneira. O Sporting, com uma boa circulação, acabou por desgastar-nos. E claro, jogadores assim, com oportunidades para fazer golo, não facilitam."