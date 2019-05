'Macaco' revela doença de ex-líder da Juve Leo e faz apelo

É com uma fotografia em que partilha a taça com “um dos mais emblemáticos e antigos líderes da Juve Leo” que Fernando Madureira, que está à frente dos Super Dragões, faz a revelação: Fernando Mendes está doente e precisa de um transplante de medula óssea. Sem especificar ao certo qual o problema de saúde que Mendes, mais conhecido por Nana, enfrenta.

“Com toda a solidariedade que qualquer ser humano me merece e, neste caso em particular, um amigo de longa data por quem nutro o maior respeito, quero apelar a todos que reúnam as condições de o fazer, que se desloquem ao banco de sangue e que se tornem dadores de medula óssea”, escreve o líder da maior claque portista, conhecido pela alcunha de 'Macaco', numa publicação no seu perfil de Instagram. “Hoje ele, amanhã um de nós. Porque infelizmente a doença não tem cor, raça, idade, clube ou simpatias!”, apelou o líder dos Super Dragões.

Também a Juve Leo, através das redes sociais, confirmou a notícia e repetiu o apelo de Madureira: “A Juventude Leonina apela a todos que se dirijam a um banco de sangue e façam os testes para dador de medula óssea, de forma a se encontrar um dador compatível.

FORÇA NANA!”

Fernando Mendes encontra-se detido no âmbito do processo de investigação ao assalto à Academia do Sporting, em Alcochete, em maio do ano passado. O ex-líder da claque foi detido pelas autoridades em junho de 2018, acusado, bem como os restantes 40 arguidos, de 93 crimes.

A invasão de Alcochete terá sido planeada desde o jogo entre o Sporting e o Benfica, em maio, no estádio de Alvalade. No início dessa partida, a Juventude Leonina atirou tochas para o relvado em direção ao guarda-redes Rui Patrício. Foi no aeroporto do Funchal, depois da derrota da equipa contra o Marítimo, na última jornada do campeonato, que Fernando Mendes, ex-líder da claque, ameaçou que a Juve Leo iria a Alcochete falar com os jogadores. Nessa mesma noite, e de acordo com o Ministério Público, Fernando Mendes telefonou a Bruno de Carvalho. Terá sido nesse telefonema que o ex-presidente do Sporting deu "luz verde" para o ataque.