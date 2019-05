Bruno Fernandes revelou onde sonha jogar e disse quem retirava dos planos de Sérgio Conceição: "Brahimi, tem rasgos de génio"

Jamor

"O nosso pensamento, durante a semana, esteve em preparar o jogo da melhor maneira, para darmos a melhor prestação possível para sairmos daqui campeões. (...) Foi uma semana com mais nervosismo, ambição. É uma final. Ou ganhas ou perdes. Não é uma semana normal. O que tem de ser normal é a atitude, o nosso trabalho tem de ser o mesmo. Somos uma equipa grande e ambiciosa."

Último jogo?

"Não faço a minima ideia. Eu tenho contrato com o Sporting. tudo aquilo que poderá vir a acontecer virá a seu tempo. Estou focado nas ambições do clube. O meu foco está nisso. (...) Eu disse que sairia do Sporting quando as minhas ambições fossem maiores do que as do clube, e ainda não aconteceu (não ganhámos o campeonato). Se chegar uma proposta irrecusável para mim e boa para o clube, vamos discutir."

Lições do último clássico

"O último jogo contra o Porto é difícil de comentar, porque foi 11x10… O que há para retirar daquele jogo é a atitude, o caráter que tivemos. Mesmo num jogo que não jogávamos nada, a não ser o prestígio e honra, fizemos um grande jogo, com atitude excelente. Mesmo com 10 homens estivemos sempre presentes no jogo, mais defensivos do que queríamos. Este fim de semana começamos 11 contra 11."

The dream

"Desde muito cedo tive o sonho de jogar em Inglaterra, é o campeonato mais ambicioso, o futebol puro. É onde se vive o futebol ao mais alto nível. Basta olhar para as finais europeias e temos quatro equipas europeias."

Que rival tiraria a Sérgio Conceção?

"Brahimi. Para mim é o jogador mais desequilibrador. É um jogador que tem rasgos de génio, que de um momento para o outro tira dois, três jogadores da frente e criar grandes desequilíbrios. Era o jogador que tiraria. Brahimi é o que pode causar mais problemas."