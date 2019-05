Keizer e a final da Taça: "Este país é de futebol, toda a gente gosta de futebol. Vai ser um grande dia"

Jamor

"Claro que sabe bem estar aqui. Este país é de futebol, toda a gente gosta de futebol. Estamos na final da Taça. Todos os jogos com o Porto são uma final. Será um jogo diferente, é um grande adversário. Vai ser um grande dia, para os jogadores, para os treinadores e para os adeptos."

Wendel [foi detido na quinta-feira por conduzir sem carta]

"Sim, está preparado para jogar. Ele fez um erro, o clube resolveu."

Penáltis

"Preparámos tudo, até os penáltis. A equipa está pronta. Vamos jogar e ver o que acontece."

Cristián Borja e Stefan Ristovski de fora

"Não estou preocupado. Vamos dar oportunidade a outros jogadores. Temos duas suspensões, não há problema."

Depois da Taça da Liga, mais uma final vs. FCP

"Já jogámos uma final. Esta será a segunda final com o FC Porto. As finais são sempre diferentes. Amanhã podemos esperar duas equipas que vão fazer tudo para ganhar. Vai ser um dia diferente de um jogo normal da Liga."