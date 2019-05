Jorge Sousa nomeado para a final da Taça de Portugal

O árbitro Jorge Sousa, da associação do Porto, foi nomeado para dirigir a final da Taça de Portugal, entre Sporting e FC Porto, anunciou hoje o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

No encontro, que tem hora de início marcada para as 17:15, no Estádio Nacional, no Jamor, Jorge Sousa terá como assistentes António Godinho e Nuno Manso, enquanto Rui Costa será o videoárbitro.

Esta será a quarta vez que Jorge Sousa, de 43 anos, vai arbitrar encontros entre ‘leões’ e ‘dragões’, sendo que os dois últimos aconteceram igualmente na Taça de Portugal.

Na última temporada, o juiz portuense esteve no triunfo do Sporting, por 1-0, na segunda mão das meias-finais da Taça, com os ‘verdes e brancos’ a seguirem para a final no desempate por grandes penalidades.

Em 2014/15, o Sporting foi vencer ao Dragão, por 3-1, logo na terceira eliminatória da Taça de Portugal, a primeira em que entraram as equipas da I Liga.

Antes, Jorge Sousa dirigiu dois encontros para o campeonato, com triunfo caseiro do FC Porto (2-0), em 2012/13, e empate a um golo em Alvalade em 2010/11.