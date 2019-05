Militão a lateral e Diaby titular: estes são os onzes para a final da Taça de Portugal

Já há onzes para a final da Taça de Portugal. Marcel Keizer, já se sabia, teria de mudar as laterais, com o holandês a chamar Diaby para o ataque. No FC Porto, Sérgio Conceição coloca Pepe e Felipe no centro da defesa e Éder Militão na lateral.

O onze do Sporting: Renan; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Acuña; Wendel, Gudelj e Bruno Fernandes; Raphinha, Luiz Phellype e Diaby

O onze do FC Porto: Vaná; Militão, Pepe, Felipe e Alex Telles; Otávio, Danilo, Herrera e Brahimi; Marega e Soares

Acompanhe aqui na Tribuna a final da Taça de Portugal, a partir das 17h15.