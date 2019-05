Quando a Académica perdeu no Jamor, mas fez tremer a ditadura

Num fim de semana soalheiro de 1969, uma mancha negra invadiu Lisboa. Veio de Coimbra e era composta por milhares de jovens. Todos tinham o mesmo objetivo. Eram alunos da Universidade de Coimbra e vinham a Lisboa continuar a luta que haviam lá começado contra a ditadura do Estado Novo. Chegaram à capital das mais variadas formas: de comboio, de autocarro, de boleias mais ou menos planeadas. Ao longo do dia, teriam funções diferentes, mas todas igualmente cruciais. A maioria iria ver um jogo de futebol. Outros, munidos de máquinas fotográficas, iriam imortalizá-lo na história de Portugal. Outros ainda — treze jovens estudantes da Universidade de Coimbra — iriam jogá-lo.

O jogo em questão era a Final da Taça de Portugal da época 1968/1969. Seria jogado às 17h desse domingo, dia 22 de junho. Os jovens vindos de Coimbra não o iriam disputar por acaso. Na época desportiva que havia terminado tinham alcançado o 6º lugar do campeonato e, ao mesmo tempo, cumprido um percurso inigualável na Taça que os levou à final. Apesar de ainda estudantes, não eram amadores, e preparavam-se para defrontar uma poderosa equipa do Benfica. Eles e todos os seus colegas nas bancadas estavam em guerra aberta com um regime ultrapassado. Exigiam liberdade e democracia. Representavam a Associação Académica de Coimbra e, naquele dia, um país inteiro.