Adjunto de Marco Silva é o novo treinador do Famalicão

O treinador João Pedro Sousa foi esta sexta-feira oficializado como novo técnico do Famalicão, clube que ascendeu esta época à I Liga portuguesa em futebol.

João Pedro Sousa, de 47 anos, desempenhava a função de treinador adjunto de Marco Silva no Everton, equipa que concluiu a Liga inglesa no oitavo lugar.

O técnico regressa a Portugal e ao Famalicão, agora como treinador principal, depois de ter passado pelo emblema famalicense na época 2009/10, como adjunto do treinador Alberto Silva.

Watford, Hull City, ambos de Inglaterra, e Olympiacos, da Grécia, foram outros dos clubes pelos quais João Pedro Silva passou como adjunto de Marco Silva.

Em Portugal, o novo treinador dos famalicenses somou passagens pelo Sporting de Braga, Estoril Praia e Sporting.

O Famalicão, que confirmou a subida ao principal escalão do futebol português quando faltavam três jornadas para o fim do campeonato, ficou no segundo lugar da tabela, com 69 pontos, menos cinco do que o campeão Paços de Ferreira e mais 15 do que o terceiro classificado, o Estoril Praia.

O arranque da pré-temporada do clube de Vila Nova de Famalicão está marcado para 1 e 2 de julho, com os habituais exames médicos. Entre 14 e 20 de julho, o Famalicão vai estagiar em Quiaios, na Figueira da Foz.