DIAP investiga tarja da claque do FC Porto

O Ministério Público abriu um inquérito à tarja apresentada pela claque do FC Porto no último jogo entre o FCP e o Sporting, no Estádio do Dragão.

Entre as figuras representadas pelos Super Dragões encontra-se o primeiro-ministro António Costa e Ana Peres (juíza do caso e-Toupeira).

No arranque da segunda parte daquele jogo, a principal claque do clube portuense exibiu a referida tarja com o 'onze' do novo campeão nacional, em que os rostos que preenchiam a foto do Benfica eram, na sua maioria, de árbitros, entre os quais estava o de Fábio Veríssimo, que dirigiu o clássico, árbitros auxiliares, videoárbitros e António Costa.

Durante largos minutos, a tarja, ladeada por outras menores, em preto, como forma de luto, foi sacudida pelos adeptos, enquanto se entoavam os cânticos contra o rival Benfica e novo campeão nacional, sob o aplauso da generalidade dos adeptos presentes no estádio.

Ao Expresso, a Procuradoria-Geral da República confirma que o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto abriu um inquérito ao caso. “Confirma-se a existência de um inquérito relacionado com a matéria, a correr termos no DIAP do Porto.”