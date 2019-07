Abel Ferreira no PAOK? Só falta o 'sim' de Salvador, que espreita o treinador da equipa B do Benfica

Há cerca de seis meses, Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, foi um dos técnicos cujo nome foi falado para substituir Rui Vitória, quando este foi despedido do Benfica. Como dita a história, porém, Bruno Lage acabou por se impor na equipa encarnada e Abel nunca saiu de Braga. Agora, contudo, a saída do técnico português é dada como certa.

De acordo com a “Bola” e o “MaisFutebol”, Abel Ferreira deverá rumar muito em breve para a Grécia. O técnico terá chegado a acordo para comandar o o PAOK, só falta a autorização do presidente do Sp. Braga - o que não será difícil.

Salvador está disponível para deixar sair Abel Ferreira e até já tem um substituto debaixo de olho: Renato Paiva, treinador da equipa B do Benfica. Falta, todavida, convencer Luís Filipe Vieira a libertar o técnino encarnado.

O PAOK ofereceu a Abel Ferreira um salário de dois milhões de euros por ano, mais um bónus de assinatura de contrato de 500 mil euros.