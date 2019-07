Ricardo Sá Pinto assinou um contrato com o Sporting de Braga para as próximas duas temporadas. É o treinador escolhido para suceder a Abel Ferreira. É o nome que mantém os minhotos com linhagem de técnicos nacionais, porque é o 15.º português seguido a assumir o cargo.

A última vez que o vimos treinar em Portugal foi no Belenenses, em 2016, na mesma cidade onde está o Sporting, clube a que mais se associou enquanto jogador (nove épocas, no total). E, já agora, como treinador, que até lhe valeu uma alcunha, vinda do facto de o primeiro nome e do animal que consta no símbolo do clube coincidirem com a forma como alcunhavam o rei Ricardo I de Inglaterra, afamado como temível e destemido guerreiro.

Mas, de Ricardo Coração de Leão, como os adeptos do Sporting o chegaram a tratar, poderá virar agora Ricardo Coração de Guerreiro.

Sá Pinto é o novo treinador do Braga, que terá chegado a pensar em Silas, do Belenenses, ou em Renato Paiva, do Benfica B, antes de se virar para o português, que fora despedido do Légia de Varsóvia, a 1 de abril.

Em 2017/18 esteve no Standard de Liège e foi na Bélgica que cumpriu a única época desportiva na íntegra desde que é treinador principal de futebol sénior.