Oficial: Casillas não regressa aos relvados e passa a integrar a estrutura do FC Porto

O FC Porto anunciou esta segunda-feira, em comunicado, que Iker Casillas irá passar a integrar a estrutura profissional do clube. O espanhol irá “fazer parte do staff diretivo da equipa de futebol, enquanto recupera do problema de saúde”, lê-se.

Casillas será responsável por “assegurar a ligação entre os jogadores, o treinador e a direção, podendo o âmbito da sua ação ser alargado a outras funções dentro do clube”.

Em declarações ao clube, o guarda-redes, que sofreu um enfarte em maio, confessou-se contente com a decisão de manter uma ligação aos dragões, apesar de já não voltar aos relvados.

“O mister falou comigo na época passada quando aconteceu a minha situação e disse-me que queria que ficasse com eles, perto dos jogadores, perto dos jogadores mais novos, porque iriam existir várias mudanças. Vou tentar fazer o possível para ajudar os meus companheiros”, diz.