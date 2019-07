“Vou-me mudar para o Marítimo, em Portugal”, disse Daizen Maeda

O avançado internacional japonês Daizen Maeda anunciou hoje a mudança para o Marítimo, da I Liga portuguesa de futebol, e despediu-se do seu anterior clube, o Matsumoto Yamaga.

"Vou-me mudar para o Marítimo, em Portugal. Matsumoto Yamaga é um clube com muitos adeptos e estou orgulhoso de ter feito parte dessa equipa. Farei o meu melhor para deixar uma boa impressão a todos, por isso, continuem a apoiar-me. Muito obrigado", publicou o jogador na sua página na rede social Instagram.

Na despedida pelo emblema nipónico, Daizen Maeda marcou no empate (2-2) com o Sanfrecce Hiroshima, deixando o clube de Matsumoto no 16.º e antepenúltimo lugar da ‘J-League', o principal escalão do futebol japonês, com 18 pontos em 20 jornadas.

O avançado, que pode jogar a extremo ou a ponta de lança, fez 18 partidas e dois golos este ano pelo Matsumoto Yamaga.

A estreia de Daizen Maeda pela seleção principal japonesa ocorreu na Copa América de 2019, disputada no Brasil, tendo feito dois jogos pelos nipónicos, que ficaram pela fase de grupos.

Destaque ainda para a passagem pelo Mito Hollyhock, do segundo escalão japonês, em 2017, no qual marcou 13 golos em 36 jogos.

O Marítimo vai contar com o sexto reforço para a época 2019/20, depois do defesa Dejan Kerkez, dos médios Franck Bambock e Jhon Cley e ainda dos avançados Erivaldo e Marcelinho.