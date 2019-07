Exclusivo. Secretário de Estado responde ao Benfica: “Lei não obriga nenhuma entidade a constituir-se como associação”

O Benfica comunicou, oficialmente, estar contra a lei contra a violência no desporto por considerar que viola a constituição no que à liberdade de associação diz respeito. Questionado pela Tribuna Expresso, João Paulo Rebelo, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, respondeu por escrito a duas perguntas: a suposta inconstitucionalidade e as medidas de alteração propostas pelo Benfica que não terão sido atendidas pelo seu gabinete.

O Benfica considera a Lei 39/2009 inconstitucional por violar o direito à liberdade `de associação. O princípio não é colocado em causa pela obrigação do registo das claques como associações, segundo o previsto neste regime jurídico?

Em primeiro lugar, trata-se de um diploma da competência da AR. O Governo tomou a iniciativa de apresentar junto da AR uma proposta de alteração ao mesmo, com o objetivo de resolver alguns problemas identificados no âmbito da avaliação que foi levada a cabo sobre o fenómeno da violência no desporto em Portugal. A questão suscitada no ponto 1. não foi alvo da nossa proposta alteração. A obrigatoriedade de constituição como associação para os GOA poderem receber apoios já existe, pelo menos, desde a Lei 38/98. Imposição que foi mantida pela Lei 16/2004 e, posteriormente, pela redação original da Lei 39/2009. A alteração promovida em 2013 também não mudou este ponto em concreto, nem a que está em vias de ser promulgada. Desde 1998, pelo menos, nunca foi declarada a inconstitucionalidade desta norma que o legislador tem decidido manter ao longo dos anos. Refira-se que a lei não obriga nenhuma entidade a constituir-se como associação. Esta obrigatoriedade existe apenas para os GOA que pretendem receber apoios.

O Benfica diz que o Governo não incluiu as propostas de alteração à Lei 30/2009 apresentadas pelo Benfica. Porquê?

Em segundo lugar, antes de mais, é importante referir que o Governo durante o processo de análise de contexto e de recolha de contributos, para além de ter estado em contacto permanente com representantes do movimento desportivo/federativo em geral, reuniu diversas vezes com representantes do Sport Lisboa Benfica. Quer com o seu Diretor de Segurança, quer com elementos da sua estrutura diretiva. Aliás, como reuniu com representantes do Futebol Clube do Porto, do Sporting Clube de Portugal e de vários outros clubes ou sociedades desportivas. A proposta final do Governo foi o resultado do estudo promovido e do conjunto de contributos recebidos. Posteriormente, em sede de discussão da proposta na AR, as diversas partes interessadas tiveram, uma vez mais, a possibilidade de apresentar os seus contributos. Tal como sucedeu no processo que culminou no envio da proposta de alteração à lei, anteriormente referido, também nesta fase os deputados decidiram acolher alguns dos contributos e não acolher outros. Em suma, a nossa proposta não altera a questão dos GOA, introduz é a obrigatoriedade de identificação de todos quantos queiram estar nos sectores que agora a lei obriga os clubes a reservar onde é permitida a utilização de bandeiras de grandes dimensão, de tarjas, de instrumentos sonoros, etc.