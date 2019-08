Bruno Lage: "Vencemos, é importante, mas o mais importante foi darmos uma imagem do trabalho feito nestas cinco semanas"

O 5-0 é um resultado demasiado pesado?

"Neste momento isso não é o mais importante. Olhando para a minha equipa, cumprimos o que idealizámos: aproximarmo-nos o mais rápido possível da imagem do ano passado. Estou muito satisfeito por isso. Vencemos, é importante, mas, sem tirar o prestígio que é vencer mais um troféu, o mais importante foi darmos uma imagem do trabalho que fizemos durante estas cinco semanas.

Deixa-me feliz a forma como a equipa jogou e, fundamentalmente, como pressionou ao longo dos 90 minutos. Foi isso que desmarcou para o nosso lado, de forma positiva."

O pode isto trazer para o resto da época?

"Isto é apenas um jogo, temos uma longa caminhada pela frente. O facto de irmos jogando desta maneira e conquistado pontos é que nos pode dar garantias. Vencer o campeonato o ano passado foi bom, a pré-época e começar assim foi gratificante e, agora sim, termina com um título conquistado.

Agora vai começar uma longa maratona em três competições em que o Benfica tem enorme ambição. A participação na Liga dos Campeões tem de ser ao nível daquilo que é a nossa grandeza."

As defesas de Vlachodimos e a suposta procura por um guarda-redes no mercado

"O meu número 1, do número 1 ao 11, é o rendimento no treino e no jogo. Precisamos de todos os jogadores que nos tragam competitividade em todas as posições."

Luís Filipe Vieira foi ao balneário

"Deu-nos apenas os parabéns por este troféu."