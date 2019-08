Marcel Keizer: "Foi uma noite muito má para nós"

Quão humilhante é a derrota?

"Claro que o 5-0... Foi uma noite muito má para nós. Na primeira parte tivemos oportunidades muito boas, mas, depois do 2-0, o jogo ficou demasiado aberto. A minha equipa esteve sempre à procura do golo, mesmo depois do 3-0, e talvez aí fosse melhor fechar um pouco e dizer 'ok, 3-0, perdemos'.

Mas, contra o Benfica, que cria muitas chances para marcar, chegámos aos 5-0. Foi uma noite muito difícil."

Como se sente em relação à contestação de adeptos nas bancadas

"Não sinto nada sobre isso. É a emoção do futebol. O último jogo oficial que tínhamos disputado foi a final contra o FC Porto, em que toda a gente ficou contente, agora claro que todos estão desiludidos. É normal."

Thierry Correia chorou no final, em campo

"Primeiro que tudo, temos de aprender com esta derrota. Para a semana começa o campeonato e temos de estar preparados. Vai ser uma semana difícil, mas temos de garantir que estaremos prontos."

O resultado prova que Bruno Fernandes é essencial na equipa?

"O mesmo, com este resultado ou outro, o Bruno é importante."

Ele fica no Sporting?

"A pergunta não é para mim, é para a direção."