Um Benfica a pressionar alto e o Sporting com olho nas transições

É sempre muito difícil perceber quem poderá apresentar-se melhor num dérbi, principalmente numa fase tão inicial da época. Ainda assim, os jogos de pré-temporada deixaram no ar o que poderá vir a ser o jogo da Supertaça entre os dois eternos rivais, o Benfica – atual campeão nacional, e o Sporting – detentor da taça de Portugal.

Um Benfica mais pressionante e a explorar a profundidade

Tendo em conta os jogos amigáveis que o Benfica realizou, durante a preparação para a nova época, é de prever que Bruno Lage opte por uma estratégia pressionante, não permitindo muito tempo e espaço para os centrais e médios do Sporting ligarem a fase de construção com a de criação.

A dupla de avançados, que deverá ser composta por Seferovic e Raúl de Tomás, será responsável pela primeira ação de pressão, com Gabriel e Florentino sempre atentos aos médios do Sporting, que se colocarão atrás da primeira linha de pressão encarnada.

Será um Benfica igualmente pressionante no momento da transição defensiva, com claro destaque para Gabriel e Florentino. Sempre posicionados fora do bloco defensivo adversário, os dois médios serão o “tampão” do Benfica no momento da perda, tentando condicionar rapidamente e de forma agressiva, as linhas de passe curtas do Sporting

Com bola, e mais concretamente em ataque posicional, os posicionamentos serão os mesmos da época passada e os que se viram durante a pré época. Gabriel e Florentino no duplo pivô, sempre em cobertura.

Os dois médios-ala, Rafa pela esquerda e Pizzi pela direita, aparecerão muitas vezes no corredor central, no espaço entre a linha defensiva e a linha média do Sporting (objetivo é fazer a bola chegar a esse espaço), deixando a largura para Grimaldo – sempre muito envolvido no processo ofensivo, e para Nuno Tavares, que sendo canhoto e jogando a lateral direito, não deverá ser tão acutilante ofensivamente como o espanhol. Raúl de Tomás deverá aparecer mais no espaço entre linhas e Seferovic a movimentar-se mais em profundidade.

O ataque à profundidade poderá revelar-se decisivo no jogo da Supertaça. Além do Benfica contar com jogadores com muita qualidade no passe como Gabriel e Pizzi, e com avançados que se movimentam muito bem como Seferovic e Raúl de Tomás, vão enfrentar uma linha defensiva que tem revelado muita descoordenação no momento de controlar o espaço nas suas costas, pelo que pode estar aí um dos principais focos de desequilíbrio a aproveitar por parte dos encarnados.

Um Sporting liderado por Bruno Fernandes e perigoso nas transições

Seja em 4x2x3x1 ou em 4x4x2, o Sporting não deverá abdicar de construir de forma apoiada desde zonas recuadas, ainda que a pressão agressiva do Benfica possa tornar essa tarefa complicada.

Wendel e Doumbia formarão o duplo pivô, que na construção aparecerá nas costas da primeira linha de pressão do Benfica. Bruno Fernandes, independentemente da posição onde jogará, terá liberdade para aparecer nas costas dos médios do Benfica (quantas mais vezes receber a bola entre linhas mais perigoso o Sporting será), onde contará com a proximidade de Vietto. Raphinha, no lado direito, adotará uma posição mais aberta, de modo a explorar a profundidade. Dost será a principal referência em zonas de finalização.

Sendo expectável que o Benfica vá pressionar muito aquando da perda da bola, o Sporting pode ter nas transições ofensivas uma das principais armas para chegar, em condições vantajosas, à baliza do Benfica. São dois os motivos principais:

1- A velocidade com que Wendel e Raphinha chegam a zonas de finalização, após o momento da recuperação de bola. Dost e Vietto serão as primeiras referências ofensivas (Dost para receber de costas e tocar em quem aparece de frente, e Vietto para conduzir), com Wendel, mais pela esquerda, e Raphinha, mais pela direita, a chegarem muito rápido à área adversária. Bruno Fernandes também muito importante pela capacidade de passe, e pela maneira como sai a jogar sob pressão.

2- O espaço que o Benfica oferece entre a sua linha média e a linha defensiva, no momento da transição defensiva. Com Gabriel e Florentino muito altos e pressionantes, o Sporting, se conseguir ultrapassar essa pressão, encontrará muito espaço só com a linha defensiva do Benfica pela frente.

Em organização defensiva, será de esperar um Sporting num bloco médio, organizado em 4x4x2. A grande dúvida neste momento do jogo passa pela posição de Bruno Fernandes. Apesar de nos últimos dois jogos amigáveis (Liverpool e Valência) ter fechado o corredor lateral esquerdo, o facto de Nuno Tavares ser pouco acutilante em termos ofensivos, poderá voltar a deslocar o capitão leonino para o corredor central, deixando Vietto como responsável por fechar o corredor esquerdo.

Destaques individuais

Não são, necessariamente, os melhores jogadores de cada equipa, mas fruto do que se perspetiva que o jogo seja, podem ter um papel decisivo na estratégia de Bruno Lage e Marcel Keizer.

Benfica

Ferro

A par de Grimaldo, é o elemento mais importante do Benfica na primeira fase de construção, e muito do que o Benfica for capaz de fazer desde zonas recuadas, passa pela sua qualidade técnica. Tem capacidade e critério para ligar com os médios, ultrapassando as linhas defensivas adversárias através do passe vertical.

Gabriel

O médio brasileiro é indiscutível no 11 de Bruno Lage, e dentro da ideia de jogo do mesmo, é fundamental nos vários momentos do jogo. Na transição defensiva é um dos principais pilares, na forma como garante equilíbrio, e pela maneira agressiva como pressiona e recupera defensivamente. Com bola, apesar de ter qualidade no passe vertical, é no passe mais longo que se tem destacado, sendo essencial para o Benfica passar da fase de construção para a criação.

Florentino

O médio português encaixa que nem uma luva na ideia de jogo de Bruno Lage, principalmente pelo que oferece no momento defensivo. Leitura de jogo ao nível dos melhores, qualidade no posicionamento e agressividade no momento da perda de bola. Florentino será um dos principais responsáveis para impedir o Sporting de sair com qualidade em transição ofensiva.

Seferovic

O suíço está longe de ser o avançado mais evoluído tecnicamente do Benfica, e apesar de fazer vários golos, também é verdade que são muitas as oportunidades que falha. Apesar disso, a capacidade de se movimentar sem bola, para explorar a profundidade, pode ser decisiva contra uma linha defensiva como a do Sporting, que tem demonstrando dificuldades em controlar o espaço nas suas costas.

Sporting

Mathieu

É o central mais completo que irá estar em campo, e será fundamental em todos os momentos do jogo. Defensivamente, será ele que, de forma individual, disfarçará a falta de coordenação da linha defensiva, principalmente no controlo da profundidade. Com bola, muito do que o Sporting for capaz de fazer desde zonas recuadas, passa pela sua qualidade de passe.

Wendel

Foi, a par de Bruno Fernandes, o jogador com mais rendimento nos jogos da pré-época do Sporting, principalmente pelo que ofereceu em termos ofensivos. É um médio com muita capacidade para resistir à pressão, muito forte em condução (embora por vezes solte a bola cedo demais) e com capacidade para aparecer em zonas de finalização.

Bruno Fernandes

Não sendo certo que continue no Sporting depois de domingo, na Supertaça será a principal arma do Sporting em termos ofensivos. Jogue na esquerda ou no meio, vai ter muita liberdade para receber a bola no espaço entre linhas, e aí fazer uso da sua qualidade no último passe e do remate exterior (fora da área). Será também fundamental no momento da transição defensiva, pela maneira como reage de forma agressiva quando a equipa perde a bola.

Raphinha

Não fez uma pré época com um rendimento elevado (pecou muito na definição) mas a capacidade que tem em chegar à frente e de explorar a profundidade, pode ser decisiva no dérbi da Supertaça, principalmente no momento da transição ofensiva. Defensivamente, terá a responsabilidade de acompanhar Grimaldo, que se envolve muito no processo ofensivo do Benfica.