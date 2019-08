As previsões Zandinga da Tribuna Expresso para 2019/20

Antes de ler seja o que for, já sabe: marque esta página nos seus favoritos, do computador ou do telemóvel, para que possa recuperá-la com soberba lá para maio de 2020, enquanto se ri dos possíveis disparates que para aqui estão (não da redação da Tribuna Expresso, claro, apenas dos nossos cronistas).

Opiniões há muitas e, bom, estas são as nossas, após voto democrático entre os jornalista da Tribuna Expresso (em todos os campos, ganhou a maioria, mesmo que a escolha não fosse unânime).

No que diz respeito às escolhas de Vasco Mendonça (Um Azar do Kralj), Catarina Pereira (Lá em Casa Mando Eu) e Diogo Faro (é só Diogo Faro), só implicam, claro está, cada um dos nossos cronistas, que escolheram livremente (resta saber se sobriamente, mas adiante).

Aqui ficam as nossas previsões para a Liga 2019/20.