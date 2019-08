Carvalhal e o ambiente em Famalicão: "Preferimos jogar num estádio cheio do que num com 327 adeptos, sete policias e três escuteiros"

Os problemas no estádio do Rio Ave fizeram com que o encontro da 1.ª jornada dos vilacondenses, frente ao V. Guimarães, fosse adiado, pelo que a estreia da equipa no campeonato apenas vai acontecer na sexta-feira, em casa do Famalicão.

A equipa nortenha, recém-promovida ao escalão principal, é conhecida por sempre levar ao seu estádio vários milhares de adeptos, algo que Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, não vê como um problema.

"Preferimos jogar num estádio cheio do que num com 327 adeptos, sete policias e três escuteiros", disse Carvalhal na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Sobre o adversário, Carvalhal fala de "uma boa equipa", treinada pelo "amigo João Pedro Sousa".

"É uma equipa bem organizada e bem trabalhada, que começou bem o campeonato com uma vitória frente ao Santa Clara. Penso que vai fazer um bom campeonato e causar alguns estragos aos adversários, porque joga bom futebol", sublinhou o técnico.

Carlos Carvalhal lembrou ainda que o Rio Ave conhece o Famalicão e não pelas melhores razões, já que na pré-temporada as equipas defrontaram-se e foi mesmo o Famalicão a vencer, por 2-1. "Aprendemos com esse jogo e, agora, num jogo a sério, o nosso grande objetivo é vencer. Mesmo sabendo que será difícil estamos confiantes", disse.