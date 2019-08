Bola no peito e um pontapé acrobático: Davidson marca o golo da jornada

O Vitória de Guimarães acabou por empatar com o Boavista (1-1).

Também hoje, o Santa Clara venceu o Paços de Ferreira, fora de casa, por 1-0 - golo de Thiago Santana, aos 17 minutos, que deu aos primeiros três pontos à equipa açoriana, que se estreou com uma derrota em casa perante o recém-promovido Famalicão (2-0).

À tarde, houve também uma vitória do sobre o Marítimo, em casa, por 3-1. Os avenses adiantaram-se cedo no marcador, através de Ruben Macedo, aos cinco minutos, permitiram que o Marítimo igualasse aos 38, por Jhon Cley, mas ainda tiveram tempo para chegar ao intervalo em vantagem, depois do golo de Mohammadi, aos 44, na conversão de uma grande penalidade. Welington Júnior, aos 50, tranquilizou a equipa anfitriã.