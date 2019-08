Já não há Bas Dost mas há Luiz e... Diaby

A venda de Bas Dost aos alemães do Eintracht Frankfurt já foi confirmada e, por isso, é óbvio que Luiz Phellype é o avançado titular do Sporting (tal como foi frente ao Marítimo, aliás), esta noite, frente ao Sporting de Braga, na 2ª jornada da Liga 2019/20.

Apesar dos golos marcados no Sporting, as características do ponta-de-lança holandês fazem com que o mesmo só renda em contextos muito específicos e limite demasiado as opções ofensivas da equipa