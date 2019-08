Ricardo tem um grave problema “oncológico”. “Não temos dúvidas que irá fazer a defesa mais notável da sua vida”

O guarda-redes Ricardo Nunes, do Desportivo das Chaves, da II Liga, sofre de um grave problema oncológico, uma informação avançada pelo clube num comunicado em que manifesta “total solidariedade” pelo futebolista.

Ricardo, natural da Póvoa do Varzim e com 37 anos, representa o Chaves desde 2016/17, emblema do qual é capitão, facto que é referido no texto institucional: “Irá fazer a defesa mais notável da sua vida. Estamos perante um jogdaor que é uma referência dentro e fora do campo”.

Leia o comunicado na íntegra:

“O Grupo Desportivo de Chaves e respetiva SAD vêm por este meio manifestar total solidariedade com o atleta Ricardo. O capitão do clube passa por um grave problema de saúde devido à descoberta recente de um problema oncológico.



Toda a estrutura da instituição está associada a este momento delicado, mas não temos dúvidas que irá fazer a defesa mais notável da sua vida. Estamos perante um jogador que é uma referência dentro e fora de campo. Um profissional abnegado e um exemplo para todos. Um líder de balneário. Uma referência ao longo da carreira. Estamos certos de que estamos perante uma pausa.



Aguardaremos, com serenidade, o regresso deste valente transmontano.



Até já capitão!



Chaves, 20 de agosto de 2019



A Direção do Clube e a Administração da SAD”