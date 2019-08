Folha: "Parabéns ao Sporting, que ganhou, mas parabéns à minha equipa, pelo que fez e pela excelente atitude"

A análise ao jogo

"Foi uma entrada não tão forte do Portimonense, em que sofre dois golos em cinco minutos, deita um bocadinho as coisas a perder. Há que realçar a atitude da equipa porque, a perder 2-0 contra um grande, seria normal ficar animicamente muito em baixo e até partir para um resultado mais avolumado. Mas não, a equipa procurou jogar, foi atrás do golo e até teve oportunidade de fazer o 2-2.

Tentámos jogar até ao fim para fazer com que fosse possível ganhar, porque vai ser sempre assim. Não conseguimos porque o Sporting foi competente. Há que realçar um jogo extremamente competitivo e equilibrado no início de campeonato. Parabéns ao Sporting, que ganhou, mas parabéns à minha equipa, pelo que fez e pela excelente atitude."

Aquele início de partida

"Repare, não se explica. Nós observamos os jogos e vimos que, contra o Braga, o Sporting já tinha tido uma entrada forte. Alertámos para isso, mas pronto, o Sporting tem mérito, entrou bem, mas também é demérito do Portimonense, porque sabia muito bem disso, que o Sporting ia tentar marcar cedo.

O Portimonense acaba por fazer um bom jogo porque teve esta qualidade de jogo depois de estar a perder 2-0 aos cinco minutos. Houve períodos em que tivemos mais posse de bola que o Sporting e isso são bons indicadores numa equipa que gosta sempre de jogar para ganhar."