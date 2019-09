Sai Florentino e entra... uma surpresa

Com Florentino lesionado, esperava-se que Bruno Lage voltasse a apostar em Samaris para fazer dupla com Taarabt no meio-campo do Benfica, mas o treinador decidiu surpreender, ao colocar no onze Fejsa, que ainda não tinha sido utilizado.

De resto, a equipa do Benfica mantém-se a habitual.

O onze do Benfica: Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Fejsa, Taarabt, Pizzi, Rafa, RDT e Seferovic.

Os suplentes: Zlobin, Tomás Tavares, Jardel, Samaris, Cervi, Caio e Jota.

O onze do Gil Vicente: Denis, Fernando, Rodrigo, Nogueira, Ruben Fernandes, J. Afonso, Soares, Kraev;,Lino, Sandro Lima e Baraye.

Os suplentes: Quindim, Erick, Arthur, Romário, Leonardo, Vente e Ahmed.

