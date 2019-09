Uma, duas, três, quatro, cinco novidades no onze do Sporting

Sem Raphinha, já vendido, Coates, castigado, e Luiz Phellype e Vietto, lesionados, já se esperavam novidades no onze do Sporting. E Leonel Pontes respondeu com alguns nomes novos: Rosier, Neto, Borja, Plata e Bolasie vão a jogo contra o Boavista.

O onze do Sporting: Renan Ribeiro, Rosier, Luís Neto, Mathieu, Borja, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Plata, Marcos Acuña e Yannick Bolasie.

Os suplentes: Luís Maximiano, Tiago Ilori, Eduardo, Rafael Camacho, Rodrigo Battaglia, Jesé e Miguel Luís.

O onze do Boavista: Bracali, Fabiano, Neris, Ricardo Costa, Marlon, Carraça, Rafael Costa, Akah Yaw, Gustavo Sauer, Stojiljkovic e Yusupha.

Os suplentes: Helton, Obiora, Mateus, Bueno, Edu Machado, Cassiano e Heriberto Tavares.

Pode seguir o jogo ao minuto na Tribuna Expresso, AQUI.