Bruno Lage: "Conseguimos os três pontos com felicidade, mas, acima de tudo, com justiça"

Os últimos minutos

"Valeram três pontos. Já pedi desculpas à equipa de arbitragem pela minha entrada em campo, mas, pela forma como o árbitro apitou, e pelo que queria agradecer aos adeptos a forma como nos apoiaram do princípio ao fim. A vitória é deles, foram eles que nos ajudaram.

A análise ao jogo

"Criámos algumas situações de finalização na primeira parte em que não conseguimos fazer golo. Entrámos com uma vontade tremenda na segunda parte e esse querer fazer tudo em velocidade permite-nos uma descoordenação total na nossa construção, com os centrais desposicionados e o médio atrás da linha dos centrais. Perdemos a bola nesse momento e isso permitiu o golo ao adversário.

Depois, foi tentar tudo num campo com uma relva extraordinária, mas de reduzidas dimensões. Tentar colocar mais gente entre linhas, atrás dos médios, forçar os avançados para que esse espaço fosse maior e colocar homens nos corredores.

Foi nesse sentido que fizemos as alterações até acabarmos com uma linha de três defesas, os centrais mais o Grimaldo. Conseguimos os três pontos com felicidade, mas, acima de tudo, com justiça. Ficam-nos bem."

Tinha que correr riscos?

"Foi com essa intenção que entrámos em campo, na primeira parte e na segunda. Não podemos perder o nosso posicionamento, a equipa tem de estar equilibrada, não podemos permitir que o adversário ganhe vantagem por falhas de posicionamento.

Depois, é tentar sempre correr atrás do prejuízo. Entramos em todos os jogos para vencer, é nossa intenção. A nossa forma de pensar, o que é o jogo, a preparação, as alterações, são sempre no sentido do que é melhor para o jogo."