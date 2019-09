Vítor Campelos: "Não tivemos uma pontinha de sorte nos últimos minutos"

O que faltou ao Moreirense?

"Na realidade, creio que fizemos um bom jogo contra uma equipa difícil. Durante os 90 minutos fomos uma equipa bastante organizada, preparámos bem o jogo, pedi aos jogadores que tivessem a coragem de olhar o adversário nos olhos. Acho que fizemos isso.

Fizemos um bom jogo com bola, mas, na segunda parte, podíamos ter ligado melhor o jogo e feito mais mossa no último reduto do Benfica. Depois, não tivemos uma pontinha de sorte nos últimos minutos, que daria, com toda a certeza, um resultado mais justo. A derrota para nós, hoje, foi inteiramente injusta."

O que aconteceu no fim?

"Temos de estar preparados para, em qualquer momento, sofrermos o golo. Temos de ter discernimento para ter a mesma personalidade e postura. Na realidade, o Benfica atacou mais nesses últimos minutos. O Benfica teve felicidade, o Rafa acabou por fazer golo após um ressalto.

Uma palavra de agradecimento aos nossos adeptos, pelo apoio efusivo, apesar de estarem em menor número. E uma palavras para os jogadores, que mostraram que temos uma equipa que gosta de jogar à bola, com personalidade bem vincada, a querer proporcionar bons espetáculos, seja quem for o adversário.

Sinto um contentamento descontente - contente pelo que fizemos, descontente pelo resultado".