João Henriques: "A cabeça não abriu sozinha, abriu por uma cotovelada de um adversário, dentro da área"

As mudanças durante o jogo

"Tivemos que retificar ao intervalo. Estávamos pouco agressivos e pressionantes. Obviamente que, se deixarmos o FC Porto jogar mais à vontade, apesar de organizados, vamos permitir que criem oportunidades junto à nossa baliza. Depois, ao intervalo, melhorámos, mas não tivemos tanta bola e chegada à área como gostaríamos de ter.

Fizemos um jogo abaixo do que temos feito, o FC Porto foi forte, mas o Santa Clara não esteve como ultimamente. A equipa estava preparada e motivado para vir aqui e obter um bom resultado."

A cabeça aberta de Fábio Pacheco

"Não conseguiu, retificou, houve uma boa reação dos jogadores e, estando a perder 2-0 no Estádio do Dragão, gostaríamos que situações como a cabeça do Fábio Cardoso [levou uma cotovelada de Uribe, na área, e ficou a sangrar] têm de ser vistas equitativamente, sempre. Este tipo de lances não pode passar impune. Somos uma equipa que também precisa de pontos e gosta de ver os casos bem resolvidos. Não estou a dizer que o árbitro, no jogo, não podia não ter visto, mas a situação, que foi clara, não pode passar impune ao VAR.

A cabeça não abriu sozinha, abriu por uma cotovelada de um adversário, dentro da área, aos 54 minutos, que podia ter colocado o Santa Clara no jogo. Que sirva de exemplo para todos crescermos e aprendermos com o erro."

Os três centrais e os cinco defesas

"Não entrámos bem, apenas isso. O sistema não é novo para os jogadores, eles estavam confortáveis, nós treinamos isto, não surgiu agora do nada. Simplesmente não fomos agressivos sem bola e, depois, com bola, para chegarmos à área do adversário com situações para finalizarmos. Hoje fomos uma equipa demasiado macia para um FC Porto também forte."

Porque escolheu Zaidu para lateral esquerdo

"É mais um dos bons jogadores deste plantel. Felizmente, estamos dotados de três laterais esquerdos com muita qualidade. O Zaidu tem a possibilidade de jogar a central ou a lateral, tem uma velocidade ímpar e, ao nível do cruzamento e da velocidade, poderia fazer a diferença ofensivamente, até porque desse lado o FC Porto tem o Corona, um jogador muito ofensivo, e o Otávio, tentaria impedir que explorássemos esse corredor - e o Zaidu é muito mais rápido do que esses dois jogadores.

Além disso, é um jogador muito forte no jogo aéreo, que era uma mais-valia na bola parada, o que era bom para nós, porque o FC Porto é muito forte nas bolas paradas. O Zaidu vai mostrar, no futuro, que é uma aposta boa do Santa Clara. Assim como o Mamadou e o João Lucas, que sabem que é jogo a jogo e qual será o jogador que dará mais ao coletivo. Dessa forma, vamos ser sempre uma equipa forte e os adversários ficarão sem saber quem vai jogar nessa posição.

Temos confiança nos 27 jogadores que estão inscritos [na liga]"