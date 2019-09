Quatro em cada dez portugueses acreditam que o Benfica voltará a ser campeão

A maior parte dos inquiridos numa sondagem da Intercampus para a CMTV acredita que esta época o título de campeão nacional de futebol irá novamente para o Sport Lisboa e Benfica. Segundo o estudo de opinião, para 40,4% dos 801 entrevistados o clube da Luz revalidará o título.

Já 26,3% acreditam que será o Futebol Clube do Porto a ganhar o campeonato, contra apenas 10,5% a apontar o Sporting Clube de Portugal como campeão da época em curso.

A sondagem foi feita no âmbito de 2 a 11 de setembro com o objetivo principal de conhecer as intenções de voto dos portugueses para as eleições legislativas de 6 de outubro, mas cruzando esse tema com outros da atualidade, como o futebol.

Segundo a pesquisa da Intercampus, 61,3% dos inquiridos que tencionam votar na CDU apostam que o campeão será o Benfica e 51,3% dos que vão votar PS traçam o cenário de revalidação do título pelas águias. Já entre os apoiantes do PAN (53%) e do CDS (50%) a projeção dominante é de que seja o FC Porto a ganhar o campeonato.