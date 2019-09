Sérgio Conceição: "É impossível ter o jogo na mão durante 90 e tal minutos. O adversário também joga"

A análise ao jogo

"Acho que fizemos um jogo consistente, de equipa madura, que sabia o que queria. Percebeu que tinha de ter uma dinâmica com bola muito interessante para criar problemas a esta boa organização defensiva do Santa Clara, que só tinha sofrido na primeira jornada.

Fizemos dois golos, podíamos ter feito mais e penso que não houve grandes problemas para nós em termos defensivos. Numa ou outra ocasião em que perdemos a bola, transitámos para a defesa de forma equilibrada. Foi um jogo consistente da nossa parte."

As primeiras partes melhores do que as segundas acabaram?

"Penso que nos primeiros 10 minutos da segunda parte não estivemos como estivemos no resto do jogo. É impossível a equipa controlar, pressionar e ter o jogo na mão durante 90 e tal minutos. O adversário também joga, tem qualidade e jogadores interessantes. O importante é a equipa estar junta, independentemente do espaço que ocupa.

Hoje, nos poucos momentos em que tivemos que defender e o adversário teve bola, estivemos bem organizados, sem problemas em termos defensivos."

Os avançados, que estão a marcar. Como gerir?

"Isso é saudável. É gerir da melhor forma, ver o que o jogo necessitava. Se houvesse quatro ou cinco substituições eu ficava contente, porque há gente que merece jogar. O importante é que todos esteja focados, comprometidos e envolvidos com o trabalho diário e os objetivos da equipa."

A substituição de Corona

"O Corona, nos últimos três jogos, foi sempre o jogador que correu mais. E isso nota-se, aqui ou acolá, na fadiga. Tínhamos o Mbemba no banco, que faz bem a posição, e optei por mudar."