Carlos Carvalhal: "A ideia era recuar o Bruno Fernandes para a fase de construção. Foi a chave tática do jogo"

A análise ao jogo

"Os oito minutos de compensação foram perfeitamente justificados, podiam ter sido 10 ou 12. A nossa equipa não veio aqui para fazer anti-jogo. O Messias é visível o inchaço que tem na cabeça e o nosso guarda-redes estava com cãibras. Daí estas pausas e um treinador não incentiva a fazer estas coisas. Nunca digo aos meus jogadores para deixarem passar tempo ou qualquer situação desse género. O jogo tem de ser jogado.

Foi uma vitória muito boa, trocámos vários jogadores e não é fácil manter o padrão com que estávamos, ainda por cima com alteração no sistema. Defensivamente jogamos com uma linha de quatro e, quando a bola rodasse à esquerda, o Diogo Figueiras afundava em baixo e isso daria a ilusão de estarmos com três defesas. Mas, a partir do momento em que a bola fosse para o outro lado, ele subia e voltávamos à nossa linha de quatro.

Preparámos a semana para começar com o Aderlan Santos, que se lesionou, e jogámos com o Júnior. Conseguimos controlar a fase de construção, sermos pacientes com bola, deveríamos ter sido mais de forma a enervar e puxar o Sporting, para entrarmos dentro da sua estrutura. Faltou-nos agressividade ofensiva, o que é normal.

Não tivemos uma boa entrada no jogo, o Sporting podia ter feito golos e voltámos a não ter na segunda parte, com muitos passes falhados, o que nos levou a passar o Piázon para a frente do Jambor e do Felipe, para ganharmos o meio campo. Conseguimos equilibrar o jogo a partir daí e chegámos ao 1-2. Não vou dizer se é justo ou não, o Sporting teve mais oportunidades que nós, mas é um justo prémio para uma equipa que alterou vários jogos, alterou o sistema e deu uma excelente resposta."

Preparou a equipa para jogar contra Bruno Fernandes?

"A ideia era um bocadinho tentar apertar o espaço onde ele se move, de forma a que ele saia desse espaço e recue para a construção. O Bruno gosta de ter a bola, é desequilibrador e, se a bola não lhe chegar a esses espaços, ele vai até à bola, o que é normal. Era isso que queria e fomos brilhantes a fazer isso. Foi a chave tática do jogo."