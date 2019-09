Silas, amigo, é este Sporting que vai estar contigo

De quando em vez, com a maravilha que é a internet, apanha-se um vídeo a circular de uma equipa a trocar a bola. Vão um, dois, três e quatro passes até serem uma dezena, continuam, há muitos jogadores a tocarem, a bola é passada, o tempo passa e, se estamos a ver em diferido, é porque a jogada envelhece ao ponto de acabar em golo e constatarmos como o jogo coletivo é bonito.

Com onze minutos contados, o Sporting saiu com a bola da área, atravessou o meio campo, entrou na metade do Rio Ave, meia equipa deu uso aos pés, uns bons 15 passes se trocaram, adversários a recuarem sem antídoto, e, pouco antes de Bruno Fernandes, à beira da área, rematar para o guarda-redes largar e a recarga de Jesé, desviada, quase dar golo, começaram-se a ouvir muitos assobios em Alvalade.

Parecia um coro de falta de paciência injustificada contra a única jogada construída, criada e finalizada com critério da equipa, na primeira parte. Ou não, porque a aparência iludiu o que, na verdade, eram assobios para abafarem um cântico, vindo do topo onde estão as claques, a pedir a demissão de Frederico Varandas.

É assim que a crónica de jogo de um clube se pira do campo, começa pelo presidente e, por simbiose, se cola às suas cíclicas implosões, que fazem qualquer discussão sobre o Sporting ser sobre estruturas, situações financeiras, treinadores que vêm e vão, o (des)perfil que o causa, o prazo dos planos que se fazem e, enfim, não o jogo que se joga.

Este jogo, para a Taça da Liga, cheio de gente com poucos minutos dos dois lados, é lento, moroso no tempo que cada ação demora a ser executada e cheio de erros como todos os jogos são, mas erros evitáveis caso as dinâmicas coletivas, a concentração e as rotinas estivessem afinadas.

Wendel perder a bola, antes da linha do meio campo, por a conduzir em demasia e sem olhar a volta para ver como o lateral Rosier se projetara para dar largura à equipa e, ao brasileiro, espaço para receber e tocar, é um desses erros, que teve uma reação em cadeia: a equipa não estava juntar para pressionar após a perda, demorou a reagir, Wendel mais lento foi, Rosier não teve tempo para apanhar a corrida de Ronan e Ilori só quase na pequena área decidiu apertar o adversário.

De novo o cataclismo no Sporting, sem organização sem bola, caótico na transição defensiva, a clamar por uma dinâmica de equipa capaz de produzir jogadas para finalizar além do que inventa Bruno Fernandes, sozinho, ou Vietto, quando se liga ao capitão - deles foram os remates que ameaçaram a baliza do Rio Ave. Já nem o livro direto batido pelo português, heroico salvador solitário da equipa, entrou na baliza sem ajuda de um desvio.

A ideia do Sporting em campo, a que o prestes a sair Leonel Pontes não teve tempo para trabalhar, mas que disse já estar a “dar alguns resultados”, tem a primeira linha de pressão, na frente, a ser feita como não deve e ter Vietto-Bruno F.-Jesé em linha, para serem batidos por um passe vertical; a linha defensiva nunca alinhada, sem reagir a sinais para avançar e cortar espaço, ou recuar e roubar profundidade; a ausência de movimentos padrão para lá de o médio defensivo colocar-se entre os centrais para dividir a pressão adversária na saída de bola.

Há os dribles, os remates ao mínimo espaço permitido, as tabelas que provoca e os passes bonitos de Bruno Fernandes, mas ele não é o Sporting, nem um jogador vale por uma equipa - ou levanta areia suficiente para esconder a falta de uma. É do médio a melhor oportunidade para golo, na área, no meio dos cinco minutos em as linhas estão subidas e o Sporting recupera bolas mal as perde.

É ele, o herói falível pela falta de companhia que se insiste na solidão das ações, talvez crente que sozinho é preferível a estar acompanhado, que desencrava jogadas e desmonta a organização do Rio Ave, que chega à área, mas não remata, e tem posses de bola duradouras, mas lentas.

Bruno Fernandes tenta, repete, remata tudo e mantém a cabeça em baixo, refila para o ar e revolta-se contra praticamente tudo o que acontece, portanto, contra a vida no geral, em que adeptos começam a abandonar o estádio à hora de jogo e há cargas policiais nas bancadas de um estádio com pouca gente.

E vagas de assobios, várias, que se vão repetindo e não ajudando quem joga, por muito que eles digam que se abstraem, não ouvem e estão concentrados na bolha, em que claramente não estão.

Com o cansaço, o acumular de erros e más decisões e o barulho sibilante que lhes cai em cima, a desorganização em campo agrava-se. Os espaços viram crateras, não há coletivo a funcionar sem bola e, mesmo devagar, só com um passe longo de Felipe Augusto a acelerar uma jogada de quase um minuto a progredir no campo, Lucas Piázon marca a oito minutos do fim, com o Sporting encostado na área pelo Rio Ave.

O jogo acabou com desespero a ser bombardeado para a área, três atrás a despejar bolas e quem sobrava espalhado pela frente, a confiar que de um caos agravado sairia o penso rápido para um problema que não era só do campo, deste jogo, destes 98 minutos de tragédia anunciada.

E assim acaba uma crónica como começou.

Com este Sporting para lá do campo, esquizofrénico nas mensagens que dá para fora e intuem o que pretende, instável em presidentes, caótico nas bancadas, tri ou quadripolar no rumo que a direção aparente querer dar ao clube.

Com muito barulho de notáveis que nunca se sabe bem quem são, com um plantel formado e descascado sem critério aparente, com a equipa que a partir dele se forma para sofrer golos em todos os jogos desta época e não ganhar há cinco.

Um Sporting que vai para o terceiro treinador em 2019 e se prepara para passar tudo isto a Silas, cuja maior herança a receber deverá ser a fatalidade de poder vir a ser triturado pelo contexto - ou seja, pelo próprio Sporting.