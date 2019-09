Atrás da fama, a tática: como joga o Famalicão que lidera a Liga?

Há sensivelmente um ano, em junho de 2018, a Quantum Pacific Group (que detém 33% do capital do Atlético de Madrid) adquiriu a maioria da capital da SAD do FC Famalicão. O objectivo a curto prazo era claro: repor a equipa no principal escalão do futebol português. E foi conseguido. Em 2019/20, a disputar a Liga NOS 25 anos depois da última presença no principal escalão do futebol nacional, as expetativas estarão certamente a ser superadas. Com seis jornadas disputadas, onde se incluem as visitas aos campos do Vitória SC e do Sporting CP, a equipa famalicense encontra-se no 1.º lugar, à frente dos principais favoritos à conquista do título, com cinco vitórias e apenas um empate… sendo a par do Boavista as únicas formações sem derrotas.

Para isso, após a subida, o clube investiu em 19 reforços (muitos por empréstimo), tendo 15 deles menos de 23 anos. Além dos jogadores, chegou também João Pedro Sousa, até então treinador adjunto de Marco Silva, para assumir a liderança de um projeto ambicioso na sua primeira experiência como treinador principal. À partida, subsistiam dúvidas sobre a juventude e inexperiência do elenco do FC Famalicão, que foram reforçadas após a derrota no primeiro jogo oficial da temporada e consequente eliminação da Taça da Liga, frente ao Sp. Covilhã por 2-0. Daí em diante a competência do trabalho de todos os envolvidos levou a resultados fantásticos, deixando para segundo plano os receios já referidos. Mas em que se baseia a organização e a identidade da equipa?

Um 4-3-3 dinâmico, atrevido e ambicioso

O sistema de jogo, por si só, raramente diz muito sobre a equipa em questão. Além de observar a forma como as equipas se dispõem em campo não pode deixar de se avaliar as suas dinâmicas, as ligações entre os jogadores que dão vida ao desenho tático do treinador e, sobretudo, a coerência que os mesmos apresentam nos diversos momentos do jogo.

O mérito do FC Famalicão nasce precisamente nessa coerência que já existe e que certamente vem sendo criada em cada sessão de treino: a equipa sabe como se comportar quando tem bola, quando não a tem, nos momentos de organização e de transição. Não quer isto dizer que é perfeita em todos eles ou que não sente dificuldades em altura nenhuma, mas que há uma ideia clara para cada fase da partida e todos os intervenientes a conhecem bem, sendo capazes de a aplicar.

Só dessa forma o grupo conseguiu superar adversários e contextos diversificados – que foram desde jogar com 10 desde os 28’ frente ao CD Aves até virar um resultado negativo em Alvalade – com um jogar comum a todos eles.

João Pedro Sousa aposta num 4-3-3 claro em que nos momentos ofensivos a largura do seu ataque é total, variando apenas os jogadores que a oferecem – entre os extremos Fábio Martins e Rúben Lameiras e os laterais Lionn e Tymon ou Centelles, dois deles estão sempre colados ao corredor, esticando ao máximo a linha defensiva adversária –, o que por norma gera espaço no corredor central e permite à equipa respirar melhor com bola.

Na jogada abaixo, diante do Rio Ave, pode ver-se precisamente os dois extremos totalmente abertos, o que abre espaço para Guga e depois permite a Lameiras enfrentar o seu adversário numa situação de um contra um sem cobertura.

A relação entre extremos e laterais é, de resto, uma boa amostra da cumplicidade que existe na equipa, uma vez que é comum haver trocas posicionais efectuadas com critério, que baralham as organizações defensivas que enfrentam. Aqui, Lameiras está colado à linha, mas Lionn, o lateral, posiciona-se por dentro, oferecendo uma solução interior (e obrigando a um ajuste do Sporting CP) que quase dá golo.

Incomum é, com poucos meses de trabalho, um grupo formado quase de raiz já mostrar tal à vontade. Desta forma, Fábio Martins (até ao momento o 3.º melhor marcador da Liga NOS, com quatro golos) e Rúben Lameiras, particularmente criativos e capazes de gerar desequilíbrios, estão mais vezes colocados em zonas em que podem fazer a diferença, sabendo que ou os laterais ou os médios interiores vão ocupar as zonas deixadas por si livres.

Defender bem para contra-atacar melhor

Apesar da capacidade (e principalmente da ambição) da equipa em ataque posicional, tem sido nos momentos de transição ofensiva que os famalicenses têm sido mais letais. De acordo com o site WhoScored, o FC Famalicão é a equipa da Liga NOS com mais golos obtidos fruto de contra-ataques – foram assim que nasceram os dois em Alvalade, mas também o que deu o empate frente ao Vitória SC, entre outros – o que se explica com o virtuosismo dos seus extremos, que com espaço são difíceis de travar, mas também com a forma como a equipa defende.

Sempre que possível, a equipa de João Pedro Sousa retira espaço aos adversários, rejeitando colocar-se no seu último terço, e isso faz com que as recuperações sejam conseguidas em zonas a partir das quais podem sair transições perigosas. O primeiro golo em Alvalade é assim que nasce, não deixando de apresentar vários dos aspetos já explicados nos parágrafos anteriores.

Individualmente, é justo destacar Gustavo Assunção, médio defensivo de apenas 19 anos, proveniente do Atl. Madrid. Com uma capacidade de ler o jogo acima da média, posicionando-se sempre em concordância com o exigido pelo contexto, é o pêndulo da equipa pelos equilíbrios que oferece e pela forma simples com que joga.

Pela negativa, há apenas a realçar alguma incapacidade da linha defensiva no momento de construção, o que ficou visível sobretudo frente ao Sporting CP – ainda que o regresso de Roderick possa ajudar nesse aspecto. Daqui em diante o sucesso da equipa estará relacionado com a forma como a mesma reagirá às inevitáveis derrotas que terão de chegar: se for capaz de as aceitar como parte do processo, aproveitando-as para crescer e sem deixar que as mesmas interfiram na confiança do grupo, terá de se contar com os recém-promovidos para a primeira metade da tabela. E quiçá pelos lugares europeus.