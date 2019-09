SAD do Sporting de Braga com resultado recorde de €6,2 milhões

A SAD do Sporting de Braga teve um resultado líquido positivo de 6,2 milhões de euros (ME) em 2018/19, "superando todas as expectativas" e estabelecendo um novo recorde na sociedade que gere o futebol dos minhotos.

Além do lucro inédito no exercício, "o melhor de sempre da história da sociedade", que sucede a um resultado líquido negativo de 1,8 ME em 2017/18, a SAD liderada por António Salvador regista um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 13,1 ME (3,2 ME na temporada anterior).

As vendas e empréstimos de jogadores geraram mais-valias superiores a 28 ME, "o que contribuiu para um volume de negócios superior a 44 ME", indica o relatório e contas do exercício.

Os gastos com pessoal ascenderam a 18,5 ME, em linha com o período homólogo, sendo que as remunerações representam 12,7 ME, "ao que acresce prémios de produtividade, respetivos encargos sobre remunerações e seguros de acidentes de trabalho, entre outros".

O ativo cresceu cerca de 25%, para próximo dos 72 ME, "em larga medida reflexo do aumento dos montantes a receber decorrentes de operações com direitos de jogadores" e o passivo registou um aumento de cerca de 18%, situando-se nos 52 ME.

Os responsáveis 'arsenalistas' notam que este resultado "assume maior relevo se for tido em consideração o facto de não contarem para esta soma receitas de elevado significado obtidas em exercícios anteriores com a participação na Liga Europa (que no período homólogo havia rendido 7,1 ME)".

Com um capital próprio de 19,1 ME, a Sporting de Braga SAD frisou ainda que o bom resultado financeiro é ainda "tanto mais relevante quanto coincide com um importante ciclo de investimentos, tanto no reforço das equipas profissionais de futebol, como nas infraestruturas, sendo aqui obrigatória a referência à Cidade Desportiva e à sua extensão para Fão".

Os acionistas da SAD do Sporting de Braga vão reunir em assembleia-geral para apreciação e votação do relatório e contas de 2018/19 em 11 de outubro, às 18:00.