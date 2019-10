A saúde que vai dentro da cabeça de quem joga

Entra em campo, alinhado com a equipa, com o peito e a cara feitos para a televisão, e deixa os ouvidos para o hino da Liga dos Campeões, que faz arrepiar quem o ouve de fora, imagine-se então quem o escuta lá dentro, antes de jogar. “Foi o melhor que tive”, garante. Mas, perfilado, enquanto ecoava o som da competição que todos os futebolistas querem disputar, um “único pensamento” atormentava-o: “Isto está a ser visto pelo mundo inteiro, não posso dar barraca.”

Carlos Fernandes é humano, e os humanos erram. Não é um avançado que pode “falhar 10 golos mas se marcar no último minuto é o maior do mundo”. É um guarda-redes que tem “a baliza atrás quando erra” e a quem são apontados dedos mesmo se, antes, tiver impedido 15 bolas de entrarem. Ele sabe-o há 39 anos, mas ainda vive “uma vida de solidão” na baliza, porque tem receio.