António Simões: "Depois de Eusébio, Jordão foi o melhor"

António Simões lembra Rui Jordão como um homem com duas personalidades distintas, dentro e fora de campo. "Dentro de campo era exuberante, um grande jogador numa posição difícil e por isso tenho vontade de dizer que depois de Eusébio ele foi o melhor", garante à Tribuna Expresso.

Das características enquanto futebolista, o antigo companheiro do Benfica recorda a "passada larga, a perna comprida, o grande talento e coordenação de um goleador que também era bom jogador". Fora dos relvados recorda a personalidade "fechada, reservada e muito seletiva" de Jordão, que poderia ser confundida com antipatia. "Não era extrovertido e à primeira vista não era a pessoa mais agradável do mundo, mas depois de conhecer o seu caráter percebia-se como era um homem correto, de personalidade vincada e com brio, que nunca quis depender fosse do que fosse".

Além das qualidades e do talento como jogador, Antonio Simões faz questão de sublinhar o facto de Jordão ter tido a capacidade de se afastar definitivamente do futebol para tirar um curso de Belas Artes, tranformando-se num "grande artista". "Não sei se não é caso únco. Foi embora do futebol e foi viver uma outra vida, foi buscar mais um dom, mais um talento, e prestou mais um serviço à sociedade", conta.

Abalado com o desaparecimento do colega e rival, António Simões confessa sentir que perdeu mais um bocado de si próprio. "Quando olho para o espaço dos nossos companheiros e vejo-o a ficar cada vez mais vazio... É muito difícil".